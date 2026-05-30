Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre de Las Palmas de Gran Canaria celebra su 30 edición con 18.000 euros en premios

Abierto el plazo de inscripción del XXX Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre de Las Palmas de Gran Canaria - CEDIDO POR LA ORGANIZACIÓN

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López celebrará el próximo 60 de junio la XXX edición del Concurso de Pintura Rápida al Aire Libre Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria con 18.000 euros en premios.

Así lo ha informado la organización en un comunicado en el que recuerda que el certamen se ha consolidado después de 30 años como uno de los eventos culturales y artísticos más importantes de Canarias.

De igual modo, se trata de una de las citas de pintura rápida más icónicas de la isla por su gran acogida, su carácter popular, su trayectoria y por convertir una de las zonas comerciales más importantes del archipiélago en una pinacoteca viva y llena de talento.

Esta edición de aniversario celebra con pintura y con imaginación sus tres décadas, estrenando una convocatoria muy especial que estará dotada de 18.000 euros en premios.

Por su parte, la presencia de participantes de diversas nacionalidades y edades convierte este encuentro en un espacio de convivencia artística y multicultural, con estilos, técnicas y temática completamente libre.

Los participantes deberán realizar sus trabajos en un tiempo limitado, de manera que artistas profesionales, aficionados, estudiantes, jóvenes y niños compartirán su pasión por la pintura ante la mirada del público, en el ambiente dinámico y participativo que acompaña a esta cita, que aunque cumple tres décadas mantiene intacto su compromiso desde el primer día.

Finalmente, la inscripción es totalmente gratuita y podrá formalizarse hasta el 5 de junio a través del formulario disponible en la web oficial zonamesaylopez.com.

También podrá realizarse llamando al teléfono 928 297 083 o en la sede de la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Mesa y López, situada en la calle Montevideo, 79, bajo, local B, entrada por Emilio Zola nº 6, en horario de 11.00 a 14.00 horas.