Condenado por un robo con escalo en un hotel de Caleta de Fuste, en Fuerteventura

Sucesos.- Detenido el autor de un robo con escalo en un hotel de Caleta de Fuste, en Fuerteventura - GUARDIA CIVIL

Una vez puesto a disposición judicial, el detenido por efectivos de la Guardia Civil resultó condenado por el delito de robo con escalo, quedando posteriormente en libertad

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 13 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Puerto del Rosario detuvo en la tarde del 30 de agosto a un hombre de 30 años como presunto autor de un robo con escalo cometido en un complejo hotelero de Caleta de Fuste.

El robo ocurrió entre las 12:15 y las 13:15 horas de ese mismo día, cuando el sospechoso accedió a la segunda planta de habitaciones del establecimiento trepando por un muro perimetral y utilizando un bloque de aire acondicionado hasta alcanzar el balcón, situado a unos 3,5 metros de altura, según ha precisado la Benemérita en una nota de prensa.

Aprovechando que el ventanal estaba abierto, entró en la habitación y sustrajo diversos efectos personales y de valor, entre ellos un reloj de titanio de alta gama, dos anillos de oro (uno de ellos con incrustaciones de diamantes valorado en 1.500 euros), ropa y material electrónico como unos auriculares AirPods Pro con número de serie identificado.

El valor total del botín ascendía a unos 3.500 euros.

Tras la denuncia, la Guardia Civil acudió a la zona y realizó una inspección ocular, iniciando las labores de investigación centradas en el rastro digital de los dispositivos electrónicos sustraídos. Gracias a estas gestiones, sobre las 17:00 horas, los agentes localizaron en un domicilio de Puerto del Rosario parte del material robado, adquirido por sus moradores.

A partir de esta información se obtuvo la identificación del presunto autor y su posible localización. De este modo, se organizó un dispositivo con agentes uniformados y de paisano para dar prioridad a su detención antes de que se pudiera vender el material en el mercado ilegal.

A las 18:30 horas, el individuo fue interceptado en la calle San Roque de Puerto del Rosario mientras portaba varios de los objetos sustraídos -entre ellos ropa, ambos anillos de oro y el reloj de titanio- que posteriormente fueron reconocidos por la víctima.

Durante el operativo también se recuperaron otros efectos que aún no habían sido vendidos, como una mochila y las llaves del domicilio y del vehículo de la víctima, hallados en un descampado cercano al complejo hotelero de Caleta de Fuste. Con ello se consiguió recuperar prácticamente la totalidad de lo sustraído, aportando pruebas sólidas sobre la presunta autoría del detenido.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario el 1 de septiembre y, tras celebrar un Juicio Rápido, resultó condenado por el delito de robo con escalo, quedando posteriormente en libertad.