La Consejería de Educación amplía la actividad lectiva telemática este miércoles a la isla de Tenerife

Archivo - Un colegio de Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha ampliado a la isla de Tenerife la actividad lectiva telemática este miércoles ante la evolución de la borrasca Charles a su paso por el archipiélago, al que afecta desde esta madrugada.

La Consejería de Educación, según ha informado en un comunicado, ha decidido ampliar a la totalidad de la isla de Tenerife la suspensión de la actividad lectiva presencial de este miércoles, 11 de noviembre, que pasará a desarrollarse en modalidad telemática en aquellas enseñanzas que así lo permitan con el fin de evitar los desplazamientos de la población, especialmente durante las horas de entrada y salida del alumnado, así como del personal de los centros educativos.

Esta decisión se suma a las adoptadas para La Palma, por alerta máxima por viento, y a la isla de La Graciosa, en su caso por alerta por fenómenos costeros, donde la actividad lectiva también se desarrollará de forma telemática este miércoles.

Desde la Consejería de Educación se recuerda a los equipos directivos de los centros educativos la importancia de adoptar las medidas preventivas necesarias ante estos fenómenos meteorológicos adversos. También recomienda a la comunidad educativa permanecer atenta a las actualizaciones que se emitan a través de los canales oficiales del Gobierno de Canarias.