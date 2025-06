La Consejería de Sanidad cifra el seguimiento de la huelga de médicos en las islas en un 31,36%

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado que la huelga nacional de médicos contra la propuesta del Ministerio de Sanidad de modificación del Estatuto Marco convocada para este viernes ha registrado un seguimiento en las islas del 31,36% (1200 profesionales). No obstante, el sindicato de médicos en Tenerife cifra su participación en un 90%.

Por categorías, se destaca que de los 2.004 facultativos especialistas de área afectados por la convocatoria, la secundaron 768; de otras categorías del grupo A1 sanitario de Hospitalaria podían concurrir a la huelga 148 y lo hicieron 13, mientras que de los 718 médicos de los centros de salud, acudieron a la huelga un total de 88 médicos de Medicina Familiar y Comunitaria.

En cuanto al personal residente en formación, en Atención Hospitalaria la han secundado 315 de los 831 posibles y en Atención Primaria, uno de los catorce afectados por el llamamiento. Además, de los pediatras de Atención Primaria acudieron a la huelga 16 de los 125 posibles.

Por niveles asistenciales, el mayor seguimiento se produjo en la Atención Hospitalaria frente a Atención Primaria.

Según la Consejería, un total de 6.823 profesionales estaban convocados a la huelga, de los que 1.599 estaban ausentes por causas justificadas y 1.398 estaban asignados a los servicios mínimos. Así, de las 3.826 personas afectadas por la convocatoria de la huelga, la han secundado 1.200.

HUELGA DE MÉDICOS

Médicos canarios se han manifestado este viernes en las capitales de ambas provincias ante las sedes de Delegación del Gobierno para pedir respuestas ante "el deterioro" del Sistema Nacional de Salud, con el objetivo de "dignificar la profesión médica y preservar la sanidad pública", a raíz del borrador del Estatuto Marco propuesto por Sanidad: "Un estatuto decente, para médico y paciente", han gritado los manifestantes de Tenerife en los primeros minutos de la protesta.

Sobre la convocatoria, el representante sindical Levy Cabrera ha indicado que la huelga de este viernes es "indefinida". Asimismo, si no se atienden sus reivindicaciones, proseguirán con la misma a partir de julio. "Los del Servicio Canario de Salud no se quedan atrás. Los del SCS no están haciendo las cosas como han dicho que las iban a hacer. Así que, don Carlos Gustavo Díaz, doña consejera, pónganse las pilas, que las cosas en Canarias están peor que en el resto de España", ha expresado en relación a la situación específica del sistema en Canarias.

El representante sindical ha concretado que, en Canarias, los especialistas se están desplazando a la península porque allí "hay ofertas de empleo", así como a la sanidad privada. Esto, según Cabrera, provocará el cierre de servicios. "Los ciudadanos se van a tener que quedar sin prestaciones sanitarias concretas porque los especialistas se nos van", ha advertido.