El consorcio que gestiona el TMT reconoce que la propuesta española fue "innovadora y sólida" pese a su rechazo

Archivo - El presidente insular, Sergio Rodríguez, en el seno de una reunión estratégica entre los responsables de las administraciones locales de la isla, una delegación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y representantes del Consorcio del TMT - CABILDO DE LA PALMA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consorcio internacional que impulsa el Telescopio de Treinta Metros ha señalado este miércoles que la propuesta española, ubicada en Observatorio de El Roque de Los Muchachos, en La Palma, fue "innovadora y sólida" pero, tras proceso "exhaustivo y cuidadoso", se optó por explorar la ubicación en su sitio inicial: Hawái.

En un comunicado, su director ejecutivo, Robert Kirshner, ha reconocido que financiar un proyecto de la escala del TMT en varios países y con una vida útil de 50 años es "complejo", pero que la decisión final del consorcio internacional no refleja, en ningún caso, "deficiencia" alguna en el trabajo realizado por el equipo español.

"Durante muchos meses, nuestros equipos trabajaron con los compañeros españoles en la ingenieria, el coste y el cronograma para el Observatorio del Roque de los Muchachos. Agradecemos a la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, por su liderazgo al representar esta propuesta", ha añadido Kirshner.

El director ejecutivo del consorcio internacional ha hecho extensible, además, su agradecimiento a la secretaria general de Investigación del Ministerio, Eva Ortega Paíno, así como al director General del CDTI, José Moisés Martín Carretero, al director del IAC Valentín Martínez Pillet, y al Ministerio, CDTI, BEI y el ICO.

"En todo momento, trabajaron con nosotros con rigor, creatividad y buena fe, escuchando atentamente las preocupaciones de nuestros socios y buscando constantemente formas de abordarlas. Su compromiso con este proyecto fue extraordinario, y estamos profundamente agradecidos por sus esfuerzos continuos", ha añadido.

El consorcio internacional del Telescopio de Treinta Metros también ha reconocido al Gobierno de Canarias y al Cabildo de La Palma por su "apoyo" al proyecto. Ha aseverado, asimismo, que el rechazo a la candidatura palmera "no disminuye" el aprecio por "el notable" compromiso de España, la "excelencia científica" del Observatorio del Roque de los Muchachos, así como el "prestigio internacional" del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

"Valoramos nuestra relación con España y recibimos con agrado continuar el diálogo sobre colaboración científica", han concluido.