La constelación canaria de satélites se desplegará al completo en 2028, con una vigilancia "diaria" del territorio

La constelación canaria de satélites se desplegará durante 2028, con vigilancia "diaria" del territorio

El Cabildo de Tenerife ha aprobado la adjudicación del proyecto de la Constelación Canaria de Satélites (CIC) a la empresa Telespazio Ibérica, por un importe de 21.293.000 euros, una iniciativa que busca situar a la isla y al archipiélago como "referente" en observación de la Tierra, gestión de emergencias y tecnología espacial.

El proyecto contemplaría el diseño, fabricación, lanzamiento, operación, obtención de imágenes y comercialización de datos de una constelación de satélites de órbita terrestre baja.

Según ha adelantado este miércoles la presidenta Rosa Dávila, el lanzamiento del satélite piloto se prevé en el primer trimestre de 2027, la finalización del despliegue completo de la constelación en el primer semestre de 2028 y el inicio de la obtención y explotación de imágenes y datos en el segundo semestre de 2028.

APLICACIONES

La CIC tendrá aplicaciones directas en ámbitos "clave", como la gestión de emergencias y protección civil, en respuesta ante incendios forestales, inundaciones, erupciones volcánicas y otros riesgos naturales; la agricultura de precisión y ahorro de agua, optimizando el riego, la sostenibilidad del sector primario, y la monitorización del cambio climático, aportando datos para la planificación de medidas de adaptación y mitigación.

A ello se sumará su utilidad para la gestión inteligente de los recursos naturales, así como para la planificación territorial y urbanística. También colaborará en la vigilancia de costas y del medio marino, mediante imágenes en infrarrojo térmico y otras bandas para detectar vertidos y proteger los ecosistemas marinos.

En su margen de acción, la constelación aportará su capacidad al seguimiento de la recuperación tras desastres, evaluando daños y evolución de las zonas afectadas, y servirá de apoyo a la investigación, proporcionando datos a instituciones científicas y meteorológicas para mejorar modelos climáticos y ambientales.

Destaca la corporación insular el impacto económico y tecnológico de la iniciativa en Tenerife, con la previsión de crear entre 122 y 158 puestos de trabajo cualificados. Además, se estima un retorno directo para el Cabildo de Tenerife de alrededor de 18 millones de euros, procedentes de la venta de imágenes y datos.

Parte del diseño y la fabricación de los mismos se realizará en Tenerife, con lo que el Cabilod busca favorecer la consolidación de un "polo de innovación" vinculado al sector aeroespacial.

OPTIMIZACIÓN DE PROYECTOS

En esta primera fase de despliegue, la constelación realizará una monitorización continua de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, obteniendo una imagen diaria del territorio en distintas bandas de observación: visible, infrarrojo cercano, infrarrojo de onda corta e infrarrojo térmico. Esta información permitirá disponer de datos actualizados para evaluar los efectos del cambio climático, optimizar la gestión forestal, agrícola, hídrica y urbana, y anticipar y responder con mayor eficacia a emergencias natural o antrópicas.

Los satélites incorporarán, además, la cámara DRAGO-3, desarrollada por la división espacial del Instituto de Astrofísica de Canarias, que colabora con el Cabildo en el despliegue de esta constelación satelital.

OTROS DETALLES

La constelación canaria de satélites estará formada por cuatro satélites, uno de ellos piloto, con revisita diaria sobre el área de interés, que incluye las cuatro islas occidentales y un radio de 12 millas náuticas.

En concreto, los satélites operarán en órbitas heliosíncronas, preferentemente del tipo Ground Track Repeat Orbit, a una altitud comprendida entre 450 y 700 kilómetros. Las cargas útiles incluirán sensores VNIR, SWIR (DRAGO-3) y TIR, lo que permitirá una cobertura completa y precisa en distintas bandas del espectro, con imágenes nadir de alta calidad y mínima distorsión.

A la convocatoria pública, impulsada por un periodo de seis años, se presentaron tres empresas del sector aeroespacial: Aistech Space, Open Cosmos Canarias y Telespazio Ibérica. El proceso de evaluación ha contado con la colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias, para garantizar "rigor técnico y científico".