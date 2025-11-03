Continúa la búsqueda de un bañista desaparecido en la playa de Famara (Lanzarote), donde un amigo murió ahogado

Zona donde se busca al bañista desaparecido en la playa de Famara, en Lanzarote - SALVAMENTO MARÍTIMO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo ha activado este lunes la búsqueda del bañista desaparecido este domingo cuando se encontraba con dos amigos en la playa de Famara, en Teguise (Lanzarote), y donde uno de ellos murió ahogado, mientras que otro salió ileso.

Según informa Salvamento, su centro de control ha movilizado por mar, a las 08.50 horas de este lunes, a la tripulación de la salvamar Al Nair y por aire al helicóptero Helimer 215.

Además participan en la búsqueda la patrullera RIO ARA de la Guardia Civil, así como el helicóptero MI 21, efectivos del 112 Canarias, Policía Local, bomberos y Emerlan, entre otros.

Los hechos se produjeron sobre las 16.09 horas de este domingo, en la citada playa, desde donde el 112 de Canarias recibió varias llamadas que alertaban de que habían sacado del agua a una persona en parada cardiorrespiratoria, por lo que socorristas de la playa iniciaron las maniobras de reanimación.

Además un acompañante del afectado, que salió del mar por sus propios medios e ileso, informó de la desaparición de un tercer hombre en el agua, por lo que el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, continuando el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) las maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas de la víctima sin obtener resultado, por lo que confirmó su fallecimiento.

Por su parte, el helicóptero de rescate del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias junto con Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Policía Local, bomberos de Lanzarote y Emerlan comenzaron con la búsqueda del bañista desaparecido, que se ha retomado este lunes.