Convalidado el decreto que adapta medidas tributarias a la construcción de vivienda en suelo rústico en La Palma

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Canarias ha convalidado este miércoles por unanimidad el decreto ley que adapta las medidas tributarias para la reconstrucción de viviendas en suelo rústico y que beneficiará a más de medio centenar de familias.

Además, y con el único voto a favor de la portavoz del Grupo Mixto, se ha rechazado su tramitación como proyecto de ley.

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, ha comentado que es el quinto decreto ley que se aprueba a raíz de la erupción y modifica el aprobado en la Cámara el pasado mes de enero.

Así, se incluye el IGIC cero para las obras de construcción, el tipo cero también para el impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y la bonificación al 100% del impuesto de Sucesiones.

Ha comentado que el objetivo es trasladar "las ventajas" a los suelos rústicos y también se faculta a los tres ayuntamientos afectados --El Paso, Tazacorte y Los Llanos de Aridane-- para que determinen los parámetros de construcción.

Vidina Espino, portavoz del Grupo Mixto, ha comentado que el decreto incide "en el mismo error" porque limita la construcción a los tres municipios del Valle frente a la reclamación de los afectados y la propia Fecam.

Ha indicado que este encorsetamiento sube los precios del suelo y las limitaciones para las medidas fiscales "son muy estrictas" porque solo dan 18 meses para pedir la licencia y dos años para construir la vivienda. "Hay que ser más flexibles", ha indicado.

Ricardo Fernández (Cs) ha apuntado que el decreto es "heterogéneo" pero va en la línea de ayudar a la reconstrucción de la isla y no entiende que "cuelen" la supresión de la tasa por el carné joven europeo.

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que este decreto cumple todas las premisas, avalado por el Consejo Consultivo, y está orientado a ayudar a la reconstrucción de la isla tras la erupción.

SÍ PODEMOS PIDE QUE SE ABRA A TODA LA ISLA

Francisco Déniz (Sí Podemos) ha comentado que se ha actuado "con bastante celeridad" en La Palma, pues el primer decreto se elaboró 11 días después de la erupción, y aunque las desaladoras han sido "bastante cuestionadas", en general se están tomando decisiones.

Ha comentado que muchas normas son "excepcionales" ante la gravedad de la erupción y ha advertido de que "no todos los proyectos caben" porque se están recuperando iniciativas que no guardan relación con los daños del volcán.

Incluso, ha abierto la puerta a que familias afectadas, que tengan suelos rústicos en otras zonas de la isla, puedan construir fuera del Valle de Aridane.

Esther González (NC) ha señalado que el decreto recoge medidas específicas para los afectados y corroborado que habrá más decretos leyes para incluir nuevas disposiciones.

Fernando Enseñat (PP) ha comentado que las medidas "son correctas y necesarias" para ayudar a los afectados por la erupción y ha pedido a todos los grupos "estar a la altura" del reto que tiene la isla.

No obstante, no entiende por qué se incluye la referencia al carné joven europeo en el decreto porque "no viene a cuento", dado que los problemas de los jóvenes canarios no se corrigen con la exención de tasas. "¿Es lo mejor que pueden ofrecer a los jóvenes canarios?", se ha preguntado.

CC-PNC LAMENTA QUE EL GOBIERNO NO QUIERA UNIDAD POLÍTICA

Lady Barreto (CC-PNC) ha afeado al Gobierno canario que "no quiere unidad política" porque no admiten propuestas a los decretos y no amplían las medidas a toda la isla, al tiempo que ha dicho que no basta con esa reducción de impuestos, sino ampliarlos a los carburantes y el IRPF.

Ha apuntado que "cabrea muchísimo" el informe semanal que publica el Gobierno de Canarias con las ayudas, pues incluyen, entre otras cosas, las donaciones o el alojamiento en los hoteles y ha señalado que "con 60.000 euros" no se puede comprar un terreno y construir una casa.

Matilde Fleitas, del Grupo Socialista, ha valorado que el Gobierno central y el canario hayan puesto sobre la mesa más de 300 millones para hacer frente a los costes de la erupción y señalado que gracias a este decreto "van a pagar menos" por iniciar la reconstrucción de su vida.

Ha indicado que la erupción "ha cosido" el Valle de Aridane pues los tres ayuntamientos trabajan coordinados en la toma de medidas dado que no se puede trabajar de forma individual y que cada municipio "vaya por su lado".