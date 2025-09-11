El coral invasor del Pacífico resiste al cambio climático y amenaza las aguas de Canarias, según un estudio de la ULL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del grupo de investigación 'BIOECOMAC. Biodiversidad, Ecología Marina y Conservación' de la Universidad de La Laguna, publicado en la revista 'Marine Environmental Research', revela que el coral con alto potencial invasor 'Tubastraea coccinea', originario del Pacífico y recientemente detectado en los puertos de Tenerife y Gran Canaria, podría expandirse por las aguas del archipiélago canario a pesar de los efectos del cambio climático, lo que supone un riesgo para los ecosistemas insulares de Canarias, conocidos por su aislamiento, endemismo y baja resiliencia.

El trabajo, liderado por la profesora ayudante doctora Adriana Rodríguez junto con los investigadores e investigadoras Martí Vilanova, Hortensia Holgado y Alejandro Arechavaleta, analizó la respuesta ecofisiológica y el crecimiento de este coral bajo condiciones que simulan el futuro del océano según las proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) para finales de siglo: mayor temperatura (26ºC) y acidificación oceánica (pH 7,50).

Las colonias, recolectadas en marzo de 2022 en los diques de Santa Cruz de Tenerife, se mantuvieron en el laboratorio en acuarios experimentales con control ambiental y luego se expusieron a cuatro escenarios diferentes de temperatura y acidez durante 30 y 80 días.

Durante ese tiempo se monitorizó la calidad del agua y se evaluó su crecimiento, respiración y calcificación.

Los resultados mostraron que la acidificación oceánica afecta de forma negativa al coral, reduciendo su crecimiento, su actividad metabólica y la formación de pólipos, además de provocar larvas con malformaciones.

Sin embargo, el aumento de la temperatura no tuvo efectos adversos y en algunos casos mitigó los impactos negativos del pH bajo, recoge una nota de la ULL.

La tolerancia ambiental, la rápida dispersión y la capacidad de adaptación convierte a 'T. coccinea' en una amenaza para la biodiversidad local, subrayan los investigadores.

Su expansión podría desplazar a otras especies de invertebrados y algas, así como a organismos nativos, alterando las comunidades marinas y modificando el equilibrio de los ecosistemas insulares.

El equipo investigador destaca la necesidad de realizar estudios a largo plazo y con varias generaciones de corales para comprender mejor su capacidad de adaptación, así como de analizar sus interacciones con especies locales, especialmente en las etapas tempranas del ciclo vital, que suelen ser más vulnerables a los cambios ambientales.