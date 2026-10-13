La creación de empresas en Canarias sube un 15,7% en agosto, hasta las 354 mercantiles

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La creación de nuevas empresas en Canarias ha aumentado un 15,7% en agosto en tasa interanual, hasta un total de 354 sociedades mercantiles constituidas, en un mes en el que las empresas disueltas fueron 72, un 71,4% más, según los datos difundidos este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este es el mejor dato de constitución de empresas en un mes de agosto en el archipiélago de la serie histórica. Con el ascenso de agosto, la creación de empresas en Canarias sale de las cifras negativas que registró el mes anterior.

Para la constitución de las 354 empresas creadas el pasado mes de agosto se suscribieron algo más de 4,85 millones de euros, lo que supone un 52,37% más que en el mismo mes de hace un año .

Respecto a las 72 empresas que echaron el cierre el pasado mes de agosto en Canarias, 60 lo hicieron voluntariamente; 10 por fusión con otras sociedades y las otras dos restantes por otras causas.

Por comunidades, Cantabria (+68%), Asturias (+46,75%) y Murcia (+34,53%) fueron las que registraron crecimientos más grandes en la creación de empresas, mientras que en el lado contrario se situaron Navarra, Baleares y Cataluña con retrocesos de un 13,21%, 7,17% y un 1,14%, respectivamente.

En cuanto a la disolución de empresas, Navarra (+100%), Canarias (+71,43%) y La Rioja (+71,43%) fueron las comunidades que más empresas destruyeron en tasa interanual, mientras que Murcia, Asturias y País Vasco las que menos, con retrocesos de un 72,73%, 60,61% y un 14,71%, respectivamente.

Por su parte, el número de sociedades mercantiles que ampliaron capital subió un 51,1% en Canarias en agosto, hasta las 71 empresas. El capital suscrito en dichas ampliaciones alcanzó los 40,26 millones de euros, cifra un 147,2% superior a la de agosto del año anterior.

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Gráficos de sociedades mercantiles

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