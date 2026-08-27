Cuatro detenidos, uno de ellos menor de edad, acusados de un robo con violencia en Las Chafiras (Tenerife)

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial - GUARDIA CIVIL/ARCHIVO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al área de investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona, han detenido recientemente a cuatro varones, residentes en los municipios de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, uno de ellos menor de edad, como supuestos autores de un delito de robo con violencia e intimidación.

La investigación se inició a raíz del aviso recibido por la patrulla, en la que informaba de un robo sucedido con violencia e intimidación en el que cuatro personas irrumpen de forma violenta con un vehículo en un establecimiento hostelero de las Chafiras, según ha informado la Benemérita en una nota.

Los presuntos autores arribaron al lugar armados con mazas, armas blancas y un spray de pimienta, todo ello con el objetivo de intimidar a las víctimas y llevarse el botín, que finalmente ascendió a 1.500 euros.

Asimismo, con la información de la que disponían los agentes, se iniciaron las labores de investigación, llevando a cabo diversas pesquisas y realizando varios dispositivos de vigilancias.

DETENCIÓN

Con las pruebas obtenidas se identificó a los presuntos autores, siendo localizados pocos días después de los hechos. Se procedió, asimismo, a su detención como autores de un delito de robo con violencia e intimidación.

Además, durante la detención, se localizó y recuperó el vehículo utilizado para cometer el delito, así como las armas y el spray utilizado.

Los detenidos, junto a las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial y la Fiscalía de Menores competente.