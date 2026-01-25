Cuatro personas heridas, una de ellas en estado crítico, tras una colisión y posterior atropello en Tenerife

Archivo - Herido grave tras sufrir un atropello en una vía del municipio de Frontera, en la isla de El Hierro - CECOES 112 - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas este sábado, una de ellas de carácter crítico, tras producirse una colisión entre dos vehículos y y un posterior atropello en la TF-217, en el municipio de La Matanza de Acentejo, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 17.13 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando la colisión de dos vehículos y el atropello de dos viandantes, por lo que se activaron los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

En el lugar, el personal del Servicio de Urgencias Canario comprobó que uno de los conductores, de 76 años, estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzó a realizarle las maniobras de reanimación consiguiendo revertirla. Estabilizado, fue evacuado en estado crítico al Hospital Universitario de La Candelaria.

Los sanitarios atendieron a otros tres afectados, entre ellos la conductora del otro turismo implicado y dos viandantes, y trasladaron a estos dos últimos al mismo centro hospitalario.