Curbelo (ASG) pide responsabilidad para negociar el 'Decreto Canarias' tras el plante de PSOE y NC-BC

Curbelo (ASG) reclama al Gobierno "certidumbre" y "calendario" con el avance del futuro decreto 'canario'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha subrayado este jueves, tras la reunión convocada por el presidente del Gobierno de Canarias con los portavoces parlamentarios para analizar el 'Decreto Canarias', la necesidad de mantener una actitud "responsable" y "útil" para cerrar un acuerdo que responda a las singularidades del archipiélago.

Curbelo defendió que Canarias, por su condición de región ultraperiférica, con Régimen Económico y Fiscal propio y un marco estatutario que exige cooperación del Estado, "necesita una respuesta extraordinaria" que garantice financiación suficiente para los servicios públicos esenciales y para el desarrollo económico y social del archipiélago.

En este contexto, el portavoz de ASG lamentó la ausencia del PSOE y NC-BC en la reunión y advirtió de que "obedece más a una estrategia política que a lo que los ciudadanos demandan".

"La política es respuesta a la ciudadanía, los partidos pueden hacer su estrategia, pero primero hay que pensar en la gente y ahora hay que pensar en Canarias", afirmó.

Sobre el contenido del 'Decreto Canario', Curbelo destacó que el texto plantea un paquete de medidas sociales y económicas con dotaciones concretas y calendario de ejecución, en un escenario marcado por la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

En particular, recordó que el documento incorpora partidas para La Palma --con 100 millones de euros en 2026 para el Plan de Recuperación, además de un Plan Especial de Empleo dotado con 30 millones-- y medidas de carácter estructural para el conjunto de Canarias.

Curbelo puso el foco en tres propuestas que ASG considera "razonables" y de impacto directo para las islas con mayores dificultades demográficas.

La primera, extender a La Gomera y El Hierro la deducción del 60% en el IRPF que actualmente se aplica en La Palma, la segunda, una reducción de fiscalidad vinculada a las cuotas a la Seguridad Social para favorecer actividad y empleo en las 'Islas Verdes' y la tercera, impulsar la obligación de servicio público para garantizar la conectividad entre La Palma, La Gomera y El Hierro, especialmente en el ámbito aéreo.

Asimismo, el líder de ASG señaló que el borrador contempla, entre otras medidas, un Plan Integral de Empleo de Canarias con 45 millones de euros, junto a 42 millones para infraestructuras educativas de Formación Profesional, y propuestas de apoyo social como una cofinanciación estatal para dependencia por 120 millones y un refuerzo de la lucha contra la pobreza con 30 millones.

"Estamos en un camino decisivo, habrá negociación en el Consejo de Ministros y convalidación posterior en el Congreso, pero lo importante es que prevalezca el sentido común y que todos contribuyamos a un acuerdo que permita pensar en la Canarias del futuro", concluyó.