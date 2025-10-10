Dani Martín, segundo artista confirmado para el Granca Live Fest 2026

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Granca Live Fest ha anunciado la actuación de Dani Martín como la segunda incorporación para su quinta edición que tendrá lugar en el verano de 2026 después de que recientemente se anunciase a Alejandro Sanz como primer gran artista confirmado para la cita.

Así lo ha indicado la organización, que agrega que el madrileño se subirá el 4 de julio al escenario del Estadio de Gran Canaria en una jornada "que promete ser memorable para todos los asistentes".

Dani Martín llegará en un momento muy especial de su carrera con la gira '25 P*t*s años', un tour que celebra toda su trayectoria y que ya cuelga el cartel de 'sold out' en las principales ciudades de España.

Desde sus inicios con El Canto del Loco, la banda más influyente del pop español de los 2000, hasta sus grandes éxitos en solitario, su repertorio repasa himnos que han marcado a varias generaciones.

Por su parte, el Granca Live Fest 2026, que se celebrará del 2 al 4 de julio en el Estadio de Gran Canaria, es el festival más importante de Canarias y uno de los eventos musicales de referencia en España.

Por último, la organización ha recordado que los abonos ya están disponibles y que se pueden adquirir a través de la página web del festival.