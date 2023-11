Dávila confía en captar más fondos en 2024 y aumentar los dos millones previstos para la mejora del Heliodoro

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha mostrado este miércoles su confianza en captar más fondos públicos adicionales del Gobierno central y el Gobierno de Canarias para aumentar los dos millones incluidos en el presupuesto insular del próximo año para la mejora del Estadio Heliodoro Rodríguez López.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha dicho que también se podrán incorporar a las cuentas remanentes de tesorería de la propia corporación y entiende que con los dos millones ya consignados se abre el camino para renovar los asientos.

La presidenta ha dicho que no le consta que haya "ningún malestar" en la directiva del CD Tenerife por la escasa inversión --"al menos a mí no me lo han transmitido"-- si bien el presidente del club, Paulino Rivero, ha dicho en 'Radio Club Tenerife' que los dos millones son "insuficientes" y confía en que se aumenten los recursos para que el estadio esté reformado de forma integral en 2025, cuando cumple su centenario.