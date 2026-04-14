Defensa y Cabildo de Tenerife renuevan el convenio de prevención de incendios forestales e incluyen drones de vigilancia

El secretario general de política de Defensa, el Almirante Juan Francisco Martínez Nuñez (2i); la ministra de Defensa, Margarita Robles (c); la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (2d); y la consejera insular de Medio Natural, Blanca Pérez (d) - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Defensa, Margarita Robles, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, han suscrito este martes en Madrid la renovación por tercer año consecutivo del convenio de prevención de incendios forestales --denominado 'Operación Centinela'-- y que este año incluye el uso de drones para la vigilancia.

La actuación de los militares comenzará el 1 de julio y se extenderá hasta el 30 de septiembre y durante este periodo, las unidades de la Brigada 'Canarias' del Ejército de Tierra desplegarán hasta 10 patrullas terrestres diarias en turnos de ocho horas, con cometidos de vigilancia, disuasión y enlace, alertando en su caso a los servicios contra incendios del Cabildo y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Robles ha reconocido que el convenio es "absolutamente exitoso" dado que hay que "estar preparados" ante las emergencias derivadas del cambio climático y en ese sentido ha valorado que el Cabildo de Tenerife "siempre ha sido pionero poniendo todos los medios necesarios".

Ha destacado también la "implicación" de las Fuerzas Armadas, del Ejército de Tierra y de la Brigada Canarias, "íntimamente unidas a los ciudadanos", resaltando especialmente sus "labores de disuasión", al tiempo que ha recordado la acogida que les brindó la sociedad tinerfeña en el 'Día de las Fuerzas Armadas'. "No lo vamos a olvidar nunca", ha destacado.

La ministra ha señalado que el Cabildo "trata cada vez de reforzar muchísimo más ese vínculo tan especial" y se ha mostrado "segura" de que el convenio va a ayudar a las labores de disuasión y prevención.

Ha recordado que el año pasado ya se pusieron a disposición los helicópteros de visión nocturna pero "no fueron necesarios" y este año se da "un paso más" con la posible utilización de los drones.

Robles ha insistido en que "Canarias y España entera puede y cuenta con sus Fuerzas Armadas cuando hay en unas situaciones difíciles" vinculadas a emergencias, tal y como ocurrió con la "terrible experiencia" de la erupción volcánica en La Palma.

"Ahí, para lo que haga falta, en labores de prevención, en labores de ayuda, en labores de colaboración, va a estar siempre, inmediatamente, como hace siempre nuestro Ejército, tanto la UME como el Ejército de Tierra, como los otros ejércitos, para aquello que sea necesario", ha detallado.

Ha planteado, no obstante, que "ojalá ese escenario de incendios no se produzca" pero si así fuera la isla de Tenerife "siempre va a contar" con las Fuerzas Armadas, la UME, el Ejército de Tierra, la Armada o el Ejército del Aire.

Según Robles, "no hay mayor satisfacción que la que tienen nuestras Fuerzas Armadas, que es servir, estar al lado de los ciudadanos, y cuando esas labores son de prevención, son más importantes todavía que evitar daños y evitar tragedias".

Ha indicado que en el ministerio están "orgullosos" de los militares españoles que en este momento están en el Líbano "en condiciones difíciles" o en Turquía cumpliendo las misiones de la OTAN, pero también de los que se preparan para labores de patrullaje, disuasión e intervención en Tenerife el próximo verano.

"Ojalá sea un año tranquilo, vamos a esperar a ver, pero esa labor de disuasión y de prevención es muy importante", ha comentado.

Dávila, por su parte, ha comentado que es "un honor" volver a suscribir este convenio como "blindaje" de los montes de Tenerife tras el "devastador" incendio del año 2023 donde el papel de la Unidad Militar de Defensa ya fue "crucial" en la extinción y control del incendio.

RESPETO DE LA SOCIEDAD TINERFEÑA

En esa línea ha recordado que el Cabildo de Tenerife "quería dar un paso más" con las capacidades del Ejército de Tierra para desplegarse por los montes de Tenerife y la experiencia de los dos últimos años "ha sido un éxito rotundo", no solo porque no ha habido "ningún incendio de magnitud reseñable" sino también porque su despliegue "ha sido absolutamente bienvenido por la sociedad tinerfeña".

Así, ha detallado que habrá en la isla más de 2.300 efectivos de tropa, 644 mandos y 14 vehículos que van a patrullar durante 92 días el próximo verano con una "labor de vigilancia, disuasión y colaboración con la ciudadanía".

Ha valorado también la "predisposición absoluta" del Ejército con la sociedad tinerfeña, que le muestra siempre "el cariño y el afecto", tal y como quedó demostrado en la última celebración del 'Día de las Fuerzas Armadas'.

"Creo que el Ejército lo siente, las patrullas, los jóvenes soldados que patrullan cada día de los meses de verano por los montes de Tenerife, por las zonas de mayor riesgo, por las zonas del interfaz, también por las zonas donde están nuestros espacios naturales protegidos, nuestros espacios de mayor valor. La ciudadanía, la gente que vive en esas zonas, lo reconoce y lo valora de forma importante", ha explicado.

Ha pronosticado que esta operación también tendrá "éxito" este verano sin obviar que va a ser "complicado" por previsibles olas de calor, de tal forma que entiende que hay que estar "muy atentos" al cambio climático que lleva a las islas a "situaciones extremas".

"Todas las capacidades que podamos tener desplegadas en el territorio siempre van a ser pocas para poder luchar contra los incendios ya que son incendios de sexta generación", ha comentado, remarcando la función que van a tener tanto los helicópteros como los drones "para poder realizar una labor más efectiva".

DETENCIÓN DE PIRÓMANOS

En declaraciones posteriores a los periodistas ha indicado que también ha sido "muy importante" la actuación con el Ministerio Fiscal y la colaboración del Cabildo de Tenerife con el Ministerio del Interior que ha permitido la detención de "cinco pirómanos que hoy por hoy están en la cárcel".

Por ello ha insistido en la "colaboración" con los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad para hacer "seguimiento" de las personas que "intencionadamente meten fuego a nuestros montes".

La consejera de Medio Natural del Cabildo, Blanca Pérez, ha comentado que ha habido una "implicación y una sensación de seguridad" a raíz de la firma del convenio con el ministerio "no sólo para los incendios, sino que, en muchos casos, los propios agricultores decían que sus fincas están más seguras".

En ese sentido ha apuntado que es una "labor magnífica" que el Ejército "esté patrullando" las zonas de interfaz porque "genera sensación de seguridad a los propios habitantes", en línea con el aumento de efectivos propios del Cabildo y el refuerzo de personal en casos de ola de calor extrema, pues todos están disponibles y se puede "atacar de mejor manera" cualquier conato.

"Lo que estamos haciendo es una labor preventiva y evitando que esos conatos que se van a dar en esas épocas estén mejor vigilados y seamos capaces de atacarlos con mayor prontitud", ha señalado.