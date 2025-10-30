Una delegación canaria viaja a Mauritania para posicionarse como socio estratégico del desarrollo energético y marítimo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una delegación de Canarias, encabezada por el director general de Energía, Alberto Hernández, participa en el evento Atlantic Marine Energy and Industrial Support Summit organizado por la patronal canaria Oneport, en colaboración con Proexa, el Clúster Marítimo de Canarias, empresas y el Gobierno de Mauritania. Este evento aglutina los intereses de la industria alrededor de los nuevos yacimientos que se han descubierto en Mauritania y de las nuevas iniciativas que ha identificado el país vecino en torno a la producción de Hidrógeno Verde.

Uno de los sectores estratégicos recogido en la Estrategia Operativa de Internacionalización de la Economía de Canarias es el de reparaciones de plataformas petrolíferas y navales vinculadas al Oil&Gas y servicios portuarios en general aprovechando las ventajas geoestratégicas y de servicios y costes competitivos que ofrecen las Islas para la atracción de inversiones que incrementen la cadena de valor de este importante y creciente sector.

Asimismo, Canarias participa en la misión la delegada en Marruecos y coordinadora para la acción con África en Proexca, Elvira Butler, el área de Invertir en Canarias con el técnico Jerónimo Falcón, y el área de Promoción Exterior con la técnica Mar Naranjo, ha especificado el Gobierno en una nota.

MISIÓN COMERCIAL

Asimismo, por un lado, se ha lanzado una misión comercial para asistir a este evento en la que participan 32 empresas que acuden para crear alianzas estratégicas y nuevas líneas de desarrollo en un mercado tan importante como el mauritano para este sector. Empresas que representan toda la cadena de valor, desde reparaciones navales, ingeniería, transporte y logística.

Por otro lado, para dar a conocer las ventajas canarias a empresas internacionales vinculadas a esta industria, se muestra a los concesionarios de bloques y yacimientos mauritanos los servicios de altos estándares de calidad que se prestan en Canarias y también se han propuesto líneas de colaboración a las empresas e instituciones públicas africanas para que, de la mano de la experiencia que tiene Canarias, se puedan llevar a cabo servicios de calidad con las premisas de seguridad que exige la industria.

LA RELACIÓN CON ÁFRICA: UNA "PRIORIDAD"

El consejero delegado ejecutivo de Proexca, Pablo Martín Carbajal, ha destacado que la relación con África es "una prioridad" y especialmente con Mauritania. "Proexca se ocupa de coordinar la acción con África desde Canarias en lo referido a los asuntos empresariales y comerciales y lo hacemos en colaboración con otros agentes vinculados a la internacionalización, con quienes nos sentamos a identificar acciones buscando el beneficio de nuestras empresas. Mauritania es el principal destino de las exportaciones canarias en África, muchas empresas canarias operan y tienen interés en el país, además de la importancia que Canarias tiene para los empresarios mauritanos, la comunidad mauritana residente en Canarias y la dinamización económica que ello supone", ha recordado.

La actuación de Proexca en Mauritania se coordina además con las Cámaras de Comercio de Canarias, con la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, con la Cámara de Comercio de Gran Canaria y con la Cámara de Comercio de Mauritania, a través del CAMES, el Comité Bilateral España Mauritania. Además, desde hace dos meses, cuentan con la delegada del Gobierno canario en Mauritania, basada en la Embajada de España en Nouakchott, Ana Ortiz. Con todo ello, el número de acciones llevadas a cabo en 2025 con Mauritania haya crecido de forma considerable.

El director del departamento de Internacional de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife y miembro del Comité Bilateral España-Mauritania (CAMES), Aythami Abrante, ha señalado que el encuentro es una "oportunidad" para reivindicar la posición de Canarias como puente estratégico entre los dos países. "Mauritania es, sin duda, un socio natural y prioritario para nuestras islas y para España", ha afirmado que el comité cuenta con más de 50 miembros activos, cinco misiones sectoriales y una veintena de proyectos identificados.