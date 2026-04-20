Una delegación de Souss Massa (Marruecos) realiza la próxima semana una visita oficial a Canarias

Rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

Una delegación institucional de la Región de Souss Massa (Marruecos), encabezada por su presidente, Karim Achengli, y formada por más de 50 representantes empresariales, comerciales, académicos y deportivos marroquíes visitará Canarias del 26 al 29 de abril.

Así lo ha anunciado este lunes el portavoz del Gobierno regional, Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que la misión se enmarca en la estrategia de cooperación para reforzar una relación estable y de largo recorrido con territorios vecinos, basada en la cooperación institucional, el desarrollo económico y la generación de oportunidades compartidas en ambas orillas.

Las jornadas de trabajo darán continuidad al trabajo iniciado el pasado mes de enero en Agadir, cuando una amplia delegación canaria permitió la firma de diez acuerdos de colaboración y un memorando de entendimiento orientados a consolidar una relación estratégica basada en la buena vecindad, la cooperación institucional y el interés común.

Mientras, Cabello apuntó que tres meses después, ambas regiones avanzan en la puesta en marcha de esos acuerdos con una agenda de trabajo en Canarias que refuerza el objetivo compartido de generar oportunidades económicas, impulsar el intercambio de conocimiento y desarrollar proyectos conjuntos con impacto real en ambos territorios.

De esta manera, el lunes, 27 de abril, comenzará el trabajo de ambas delegaciones con un encuentro bilateral entre el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el presidente del Consejo Regional de Souss Massa, Karim Achengli, seguido de una reunión plenaria en la que se abordará el desarrollo de los acuerdos suscritos y las nuevas líneas de cooperación.

CONSOLIDAR UNA LÍNEA DE TRABAJO ESTABLE

Para el viceconsejero del Gabinete de la Presidencia, Octavio Caraballo, este encuentro "permite consolidar una línea de trabajo estable en el tiempo con Souss Massa y avanzar en una cooperación útil, con resultados concretos para ambos territorios".

Según explicó, "esa relación ya no se mueve solo en el ámbito institucional, sino que también se está reforzando en ámbitos tan diversos como el económico, el académico, el científico y el deportivo, lo que evidencia su carácter integral y su potencial para generar oportunidades en ambas orillas".

Durante la visita, se celebrarán además encuentros sectoriales y empresariales orientados a identificar nuevas oportunidades de colaboración.

En este contexto, tendrán un papel destacado las reuniones B2B entre empresas canarias y marroquíes, concebidas como herramienta clave para fortalecer las relaciones económicas, atraer inversiones y consolidar un espacio de cooperación estable entre ambas orillas.

Por otro lado, la visita incluye también recorridos por infraestructuras y entidades estratégicas del archipiélago, como el Puerto de Las Palmas, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) o instalaciones vinculadas a la gestión del agua, la innovación, el turismo, el sector primario y el ámbito universitario, con el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar en proyectos conjuntos en ámbitos como la economía azul, la sostenibilidad, la digitalización o la formación.

En el ámbito deportivo, las jornadas de trabajo incluyen encuentros ligados al Mundial de Fútbol 2030, una cita internacional compartida por Canarias y España, Marruecos y Portugal.

Estas reuniones permitirán avanzar en el intercambio de experiencias y en la coordinación entre territorios que afrontan retos comunes, explorando oportunidades de colaboración en gestión de instalaciones, formación y proyección internacional del deporte.

Asimismo, las universidades públicas canarias volverán a desempeñar un papel central, en línea con el impulso de la diplomacia científica y la cooperación académica como uno de los pilares de la Estrategia Canarias-África.

El objetivo es continuar avanzando en la colaboración en investigación, movilidad del talento y transferencia de conocimiento, así como, en soluciones compartidas ante retos comunes como la transición energética, la gestión de recursos hídricos o el desarrollo de economías más resilientes.