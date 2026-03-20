Desalojados vecinos de El Puertito de Adeje (Tenerife) ante la llegada del mar por la borrasca 'Therese'

ADEJE (TENERIFE), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Adeje ha desalojado de manera provisional y temporal a varios vecinos de la zona de El Puertito a causa de la llegada del mar a sus viviendas en medio del paso de la borrasca 'Therese' por el archipiélago.

El consistorio ha puesto a disposición de los vecinos afectados el recurso del albergue municipal aunque varios de ellos se han trasladado con familiares.

En esta misma zona de El Puertito, el paseo ha sufrido daños como consecuencia de las mareas y los equipos operarios ya han procedido a señalizar para evitar daños a las personas.

En este mismo sentido, en la zona de El Varadero de La Caleta de Adeje se ha tenido que señalizar parte del paseo y desalojar temporalmente un bar debido al oleaje del mar.

El alcalde accidental, Epifanio Díaz, se ha trasladado a la zona afectada para poder hablar con los vecinos afectados y trasladarles tranquilidad y la disposición del Ayuntamiento para lo que se necesitase.

"En estas situaciones de emergencia, en el momento en que activamos el Plan municipal, siempre contemplamos la posibilidad de que haya que evacuar a vecinos por lo que tenemos la previsión de alojamiento provisional, que en este caso es comarcal en colaboración con Cruz Roja y Cabildo", recoge una nota del Ayuntamiento.

Además del desalojo, la principal afección de este viernes ha sido un fallo en el suministro eléctrico que afecta desde la 01.00 horas a los barrios de Tijoco y La Hoya, con unos 800 hogares afectados, incluyendo parte del municipio de Guía de Isora.

La empresa suministradora ha ido aplazando la hora de restablecimiento de la electricidad y las viviendas de la zona aún no disponen de luz.

"Llevamos todo el día en contacto con la empresa suministradora, presionando para que la situación se resuelva en la menor brevedad posible, pero hay que tener en cuenta que estas averías en momentos de emergencia meteorológica son poco predecibles", ha explicado el alcalde accidental.

El Pabellón de El Galeón en Adeje es el espacio que se ha habilitado para acoger el albergue comarcal desde el inicio de la emergencia meteorológica.

Con una capacidad inicial para 60 personas se ha ampliado hasta 70 y en estos momentos hay 52 personas haciendo uso del recurso entre las que se incluyen dos unidades familiares.

El albergue está gestionado por Cruz Roja y cualquier persona que desee hacer uso de él puede dirigirse directamente allí.

El servicio de emergencia continúa activo durante toda la noche de este viernes y no se espera una desescalada hasta el domingo, en función de cómo evolucione el tiempo.

OTRAS INCIDENCIAS

El Ayuntamiento de Adeje se ha mantenido coordinado con el Centro de Coordinación Operativa Insular de Tenerife (CECOPIN) a través del Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL.

Adeje ha experimentado este viernes fuerte oleaje, lluvia dispersa y episodios de rachas de viento.

En las medianías el viento ha provocado desprendimientos, caídas de postes y de árboles que han requerido la actuación de los equipos para despejar las diferentes vías y carreteras.

Durante la noche se registraron incidencias derivadas de la lluvia y el viento en zonas de medianías como Taucho, La Quinta y Tijoco Alto, con caída de árboles en Taucho, en las inmediaciones del club Almágico, y un poste eléctrico en La Quinta sobre el que ya se está actuando.

También se ha producido un desprendimiento en el paseo de El Puertito, que ha sido señalizado, así como desprendimientos de piedras en la carretera TF-82 a la altura de Los Menores y Tijoco.

En Costa Adeje, en la avenida de Bruselas, se registró la caída de un árbol, y en la zona de Varadero, en La Caleta, fue necesaria la intervención con maquinaria pesada por la obstrucción de una arqueta que provocó la entrada de agua en una vivienda.

El operativo de seguridad y emergencias se mantiene activo para atender cualquier incidencia, con seguimiento continuo de la situación y coordinación entre los distintos servicios municipales.

El municipio continúa en situación de alerta ante la previsión de nuevos episodios de lluvias, por lo que se insiste en la necesidad de evitar desplazamientos innecesarios e informarse a través de los canales oficiales.