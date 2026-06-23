Desarticulada una red que estafó más de 40.000 euros a una empresa de Lanzarote

Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS

ARRECIFE (LANZAROTE), 23 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a cometer estafas mediante el método conocido como 'Business Email Compromise' (BEC), cuya víctima ha sido una empresa de Lanzarote, procediendo a la investigación de dos personas y a la identificación de otras tres.

En una nota de prensa, la Comandancia de Las Palmas ha explicado que la investigación desarrollada por el 'Equipo @' de la isla en el marco de la 'Operación GESCHAFTE' comenzó cuando la compañía denunció que había detectado varias transferencias fraudulentas con unos importes que superaban los 40.000 euros.

A partir de ese momento, los agentes iniciaron unas pesquisas que determinaron que los ciberdelincuentes habían logrado acceder al correo electrónico corporativo de la empresa.

Además, aprovechando dicho acceso, modificaron las facturas emitidas por proveedores legítimos y alteraron los números de cuenta bancaria en los que debían efectuarse los pagos.

De esta forma, consiguieron que las transferencias fueran dirigidas a cuentas controladas por la organización criminal, con el fin de desviar de manera ilícita importantes cantidades de dinero.

Gracias a las gestiones realizadas por los investigadores, se localizaron e intervinieron varias cuentas bancarias utilizadas para canalizar los fondos obtenidos mediante la estafa, consiguiendo bloquear una parte significativa del dinero sustraído antes de que pudiera ser retirado o transferido al extranjero, lo que ha evitado un perjuicio económico aún mayor para la empresa afectada.

La Guardia Civil ha investigado a dos personas residentes en la Península como presuntas autoras de los hechos y ha identificado a otras tres relacionadas con la trama criminal. A todas ellas se les atribuyen, presuntamente, delitos de estafa, pertenencia a grupo criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

Finalmente, la Comandancia de Las Palmas ha señalado que la investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones o detenciones.