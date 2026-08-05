Desarticulado un grupo criminal en Tenerife con cuatro detenidos por robos en establecimientos comerciales

Archivo - Imagen de archivo de un agente de la Policía Nacional junto a varios vehículos policiales - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un grupo criminal dedicado a la comisión de hurtos en establecimientos comerciales. Los investigados sustraían prendas de ropa de marca y teléfonos móviles de alta gama, alcanzando el valor de los efectos los 13.000 euros.

La investigación ha permitido la detención de cuatro personas y la identificación de otras dos más. Asimismo, los agentes han acreditado la vinculación existente entre los componentes del grupo y su participación coordinada en los hechos investigados.

Las pesquisas se iniciaron el pasado mes de enero, tras detectarse la actuación de un grupo criminal que se dedicaba a acceder a comercios de la ciudad y sustraer productos expuestos al público para su venta, según ha concretado el cuerpo de seguridad en una nota.

Para dificultar su detección, utilizaban bolsas de la compra manipuladas con un sistema en su interior para apantallar la señal de alarma de los efectos sustraídos y de esta manera evitar la activación de los arcos de seguridad de los establecimientos.

El sistema consistía en una caja envuelta simulando ser un regalo, introducida dentro de la bolsa. Esta presentaba una pequeña abertura lateral apenas perceptible, a través de la cual ocultaban los efectos sustraídos. De este modo, si eran interceptados por los servicios de seguridad a su salida, el paquete pasaba desapercibido al aparentar ser un regalo sin manipular.

La investigación ha permitido esclarecer diez hurtos diferentes, si bien sigue abierta con la finalidad de detectar la posible participación de este grupo criminal en más hechos delictivos similares, así como la identificación de otros posibles miembros de la red.

A instancia de la unidad policial encargada de la investigación, una de las detenciones tuvo lugar en el Aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas cuando una de las investigadas pretendía abandonar el territorio nacional con destino a Sudamérica, portando consigo 5.000 euros en efectivo.

Los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.