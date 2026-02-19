Desarticulan en Gran Canaria un laboratorio clandestino de fabricación de productos químicos peligrosos

Archivo - Vehículo oficial de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil investiga en Las Palmas de Gran Canaria a una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública y colectiva por la elaboración y comercialización de productos químicos peligrosos sin autorización.

La investigación se inició cuando el SEPRONA detectó dicha actividad clandestina, destinadas sobre todol uso de estos materiales como desinfectantes y biocidas, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

Así, según las averiguaciones practicadas, en coordinación con el Servicio de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública, la persona investigada elaboraba estos productos sin estar inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas, sin licencia de actividad, sin registro industrial y sin disponer de las fichas de seguridad correspondientes.

A pesar de ello, las mezclas se introducían principalmente en el sector agroalimentario, sin los controles y autorizaciones sanitarias exigidos, lo que incrementaba el riesgo para los consumidores.

Los análisis realizados por el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses confirmaron que las mezclas eran peligrosas tanto para la salud como para el medio, por lo que se adoptaron medidas para frenar la actividad.

UN LOCAL EN "ESTADO DEFICIENTE"

Además, las investigaciones comprobaron que la fabricación se realizaba de forma clandestina en un local de la capital grancanaria, en estado muy deficiente y sin cumplir las medidas de seguridad que establece la normativa vigente. En concreto, se manipulaban materias primas altamente peligrosas, como ácido nítrico, ácido clorhídrico, sosa cáustica, ácido sulfúrico, hidróxido potásico, insecticidas y herbicidas, sin garantías para la salud ni para el entorno.

Los agentes de la Guardia Civil procedieron al precinto de las instalaciones y a la imputación de un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública y colectiva. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Instrucción no 7 de Las Palmas de Gran Canaria, que se ha hecho cargo del procedimiento.