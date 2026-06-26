Desmantelada una red que robaba artículos comerciales en aeropuertos de Europa para su venta en Reino Unido

Operación de desmantelamiento de una red que robaba artículos comerciales en aeropuertos de Europa para su venta en Reino Unido - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Sección Fiscal y Fronteras de los Aeropuerto Tenerife Sur y Santiago-Rosalía de Castro (A Coruña), junto al Servicio de Vigilancia Aduanera de A Coruña, han desarticulado una organización criminal, conocida internacionalmente como 'Clan Preda', asentado en A Coruña (España), Reino Unido y Rumanía.

Así, se ha detenido a 11 personas, todos ellos de nacionalidad extranjera (Rumanía, Argelia y Mali).

Concretamente se les acusa de 24 delitos, entre los que se encuentran pertenencia a organización criminal, hurtos continuados, contrabando de productos estancados, falsedad documental y blanqueo de capitales, los cuales podrían estar efectuándose según las investigaciones, al menos desde el año 2019, hasta la fecha actual, logrando abundantes beneficios con estas actividades ilícitas.

Fruto de las investigaciones llevadas a cabo, iniciadas a principios de 2025 y en coordinación con Europol, Policía Judicial de Portugal, Policía Rumanía y Autoridades Aduaneras de Reino Unido, se ha logrado ubicar los asentamientos de dicha organización en Canarias, A Coruña, Manchester y Luton, así como esclarecer y desarticular la totalidad de su actividad delictiva.

Los miembros de la organización llevaban a cabo funciones de vigilancia, distracción del personal, ejecución del hurto, tanto de perfumes como de 'labores de tabaco', y extracción de la mercancía, empleando técnicas de ocultación para dificultar su detección, detalla la Guardia Civil en una nota.

Posteriormente el tabaco sustraído era trasladado por vía aérea a Reino Unido, donde el valor de estos productos se multiplicaba exponencialmente, siendo introducido en canales de distribución ilícita para su reventa en toda Inglaterra, a través de bazares regentados por kurdos y pakistaníes.

Durante la operación se han podido localizar una serie de almacenes clandestinos en Inglaterra, y se ha podido demostrar que la mercancía de contrabando (perfumes y tabaco) procedía de robos y hurtos llevados a cabo en los aeropuertos de Amberes (Bélgica), Lisboa y Oporto (Portugal), Tenerife Sur, Palma de Mallorca, Alicante, Barcelona, Valencia y Santiago de Compostela.

La organización además llevaba a cabo una trama de blanqueo de capitales, construyendo una serie de sociedades que se dedicaban a la compraventa de coches usados, careciendo de una estructura empresarial, pero con el objetivo fundamental de obtener beneficios económicos, materializándolo, la mayor parte de las veces a través de dinero en efectivo, que posteriormente tratan de introducir dentro del circuito legal, en muchas ocasiones a través del esquema del 'pitufeo' o 'smufing'.

Una vez recabada toda la información y con la oportuna autorización judicial, se procedió a realizar tres entradas y registro, una en una vivienda de Teo (A Coruña), y otras dos en dos naves de Padrón (A Coruña), lugares donde se procedió a la detención de los principales componentes de la organización.

En los registros se intervinieron numerosos teléfonos móviles, dinero fraccionado en distintas divisas, un lingote de oro y diversas piezas de oro, gran cantidad de tabaco y abundante documentación de interés para la investigación.

BLOQUEO DE CUENTAS

Además se ha procedido al bloqueo en España de 13 cuentas bancarias, y a través de la solicitud de Orden Europea de investigación, otras 12 cuentas bancarias en Lituania y 24 en Rumanía.

A raíz de movimientos bancarios detectados en la investigación, fueron localizadas ocho sociedades instrumentales, dedicadas a la compraventa de vehículos de segunda mano, las cuales eran creadas de forma sucesiva y en cascada, con la finalidad de dificultar la trazabilidad del dinero y eludir los controles de la Agencia Tributaria Española, llegando a consumar un delito de blanqueo de capitales que asciende a más de 4,8 millones de euros.

En los registros se han aprehendido 2.221 cartones de tabaco, más de 109 kilos de picadura de tabaco, 2.735 euros, 985 libras esterlinas, un lingote de oro, 42 vehículos incautados y 51 vehículos con anotación de embargo preventivo en el Registro de Bienes Muebles.