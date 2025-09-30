Desmantelada una red que traficaba con medicamentos falsificando recetas y usurpando identidades en Gran Canaria

Archivo - Coche de la Guardia Civil - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha desarticulado una red dedicada al tráfico ilícito de medicamentos mediante la falsificación de recetas y la usurpación de identidades tras la detención de dos personas el día 12 de septiembre en Gran Canaria, una de ellas trabajador del sector farmacéutico.

A estas personas se les imputan presuntos delitos de falsedad documental, usurpación de estado civil y delito contra la salud pública, según ha informado la Benemérita en una nota de prensa.

De esta manera, agentes del área de Atención al Ciudadano del Puesto Principal de Vecindario iniciaron un operativo tras detectar irregularidades en la obtención y distribución de fármacos de carácter anfetamínico, utilizados en tratamientos médicos y con un elevado potencial adictivo.

La investigación buscó esclarecer cómo ciertos medicamentos, restringidos por su naturaleza y efectos, eran desviados de forma sistemática hacia el mercado ilegal, poniendo en riesgo la salud de numerosos pacientes.

Además, las pesquisas implicaron el visionado de grabaciones de las cámaras de seguridad en establecimientos farmacéuticos, el cotejo detallado de documentos oficiales y la recogida de un gran número de declaraciones de testigos y víctimas; todo ello en la coordinación con el Servicio Canario de Salud.

UN AUXILIAR DE FARMACIA IMPLICADO

Los agentes revelaron la implicación directa de un auxiliar de farmacia, siendo uno de los actuales detenidos, quien manipulaba el sistema informático del establecimiento para apropiarse ilícitamente de medicamentos como Rubifen y otros derivados, fármacos con efectos estimulantes semejantes a la cocaína que poseen una gran demanda en el mercado negro.

Mientras, para encubrir sus actividades, el detenido falsificaba recetas y empleaba identidades de terceros en colaboración con una segunda persona, extendiendo sus operaciones a lo largo de cinco municipios con el fin de no ser descubiertos.

UNOS 13 MENORES CON TDAH AFECTADOS POR EL ROBO DE SU MEDICACIÓN

El impacto de la actividad ilegal fue significativo: al menos 13 menores diagnosticados con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) resultaron directamente afectados al ver sustraída su medicación prescrita.

MÁS DE 4.000 DOSIS EXTRAÍDAS

Se calcula que fueron extraídas de manera fraudulenta alrededor de 4.150 dosis, aunque los investigadores no descartan que la cifra aumente con el análisis de la documentación incautada.

Durante el registro en el domicilio de los detenidos, se hallaron numerosos documentos y pruebas que podrían vincular a los autores con más casos.

Finamente, las actuaciones policiales permitieron desmantelar un entramado que no solo defraudaba al sistema sanitario, sino que comprometía seriamente la salud de menores y otros pacientes vulnerables, privados de su tratamiento por la actividad delictiva desarrollada.

Las diligencias y detenidos han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana.