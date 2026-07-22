Desmanteladas dos bandas implicadas en más de 100 robos en una tienda del aeropuerto Tenerife Sur

Robos en una tienda comercial del aeropuerto Tenerife Sur - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Funcionarios de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y agentes de la Guardia Civil pertenecientes a la Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF) de la Sección del aeropuerto Tenerife Sur, en el marco de la operación 'Tonfa TF', han detenido o investigado a 92 personas acusadas de cometer al menos 102 delitos de hurto de forma continuada en un establecimiento comercial ubicado en el aeropuerto Tenerife Sur.

En los hurtos, los miembros del grupo criminal sustrajeron efectos valorados en 87.237 euros, principalmente perfumes de alta gama y cartones de tabaco.

Tras la investigación realizada, los agentes especializados consiguieron averiguar que los acusados utilizaban siempre el mismo 'modus operandi' para cometer los delitos.

Así, accedían a los establecimientos en grupos de dos o más personas y mientras algunos se encargaban de vigilar que no estaban siendo observados por los empleados, otros introducían los efectos en bolsas y mochilas para posteriormente abandonar la tienda con los efectos sustraídos.

Gracias a esta investigación se ha logrado identificar, localizar y detener o investigar a los 92 acusados en los aeropuertos de Sevilla, Barcelona, Málaga, Madrid, Gran Canaria, Fuerteventura y Elche, con el apoyo de unidades pertenecientes a cada Comandancia.

Además, se han desarticulado dos grupos criminales dedicados a este tipo de hurtos, consiguiendo recuperar muchos de los efectos sustraídos, cuya valoración asciende a más de 45.000 euros, detalla la Guardia Civil en una nota.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos e investigados, fueron puestos a disposición de los Juzgados de Plaza de Granadilla de Abona.