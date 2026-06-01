Desmantelado un club cannábico en Granadilla (Tenerife) que funcionaba como punto de venta de drogas al menudeo

Operativo para desmantelar un club cannábico como punto de venta de drogas al menudeo - GUARDIA CIVIL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil pertenecientes al Área de Investigación del Puesto Principal de Granadilla de Abona, en el marco de la 'Operación Nisqa', han detenido a una persona e investigan a otra acusadas de un delito de tráfico de drogas.

La operación se inició en el mes de mayo del pasado año 2025, cuando los agentes, a raíz de información obtenida, comprobaron que hay un local donde supuestamente se anuncia un club cannábico y en el cual se estarían vendiendo sustancias estupefacientes.

Los agentes realizaron diversos servicios operativos a través de los cuales pudieron identificar a varias personas adquiriendo varios tipos de sustancias estupefacientes como marihuana o hachís en el club, pero sin estar asociados, siendo en algunos casos turistas que se encontraban de vacaciones en la isla, recoge una nota de la Guardia Civil.

Así, tras meses de recabar pruebas e información suficiente, llevaron a cabo una entrada y registro con la oportuna autorización judicial y consiguieron intervenir gran cantidad de marihuana y hachís, dinero en efectivo y numerosa documentación, a través de la cual se pudo poner ante la autoridad judicial gran cantidad de indicios que vincularían al local con la actividad ilícita.

Con los hechos investigados y la detención llevada a cabo se dio por concluida la investigación y el cierre del punto de venta de sustancias estupefacientes.

La persona detenida, junto con las diligencias instruidas, han sido puestas a disposición de la Autoridad Judicial competente.