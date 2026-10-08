Desmantelado un punto de venta de crack y cocaína en la zona centro del Puerto de la Cruz, en Tenerife

Desmantelado un punto de venta de crack y cocaía en la zona centro del Puerto de la Cruz, en Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado recientemente un punto de venta de crack y cocaína establecido en la zona centro del municipio de Puerto de la Cruz. La operación culminó con la detención de tres personas por un presunto delito de tráfico de drogas.

La investigación ha sido desarrollada en el marco de una operación antidroga en la que, tras la realización de numerosos dispositivos policiales, se comprobó la existencia de tres individuos que de forma coordinada y complementaria estarían dedicándose al tráfico de sustancias estupefacientes en la mencionada zona, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota de prensa.

Por ello, el día 15 de septiembre se llevó a cabo un operativo policial dirigido a la localización y la detención de los investigados, los cuales fueron arrestados en diferentes puntos de la isla mientras realizaban labores cotidianas.

Tras las detenciones y con la correspondiente autorización judicial, los agentes realizaron dos entradas y registros en sus domicilios con la colaboración de un equipo de guías caninos de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, procediendo a la intervención de un arma de fuego junto a su cargador, un dispositivo de descargas eléctricas, una defensa extensible policial, 33 cartuchos de escopeta y unos grilletes, 2,5 gramos de MDMA, 31 gramos de marihuana, 69 gramos de hachís, 2 gramos de cocaína, 53 gramos de crack y 16.190 euros en efectivo.

Los detenidos pasaron a disposición de la autoridad judicial competente como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, decretándose el ingreso en prisión del principal investigado.