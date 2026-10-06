Desmantelan dos puntos de venta de droga en clubes cannábicos en Arona (Tenerife) y detienen a ocho personas

Operación de desmantelamiento de dos clubes cannábicos en el sur de Tenerife que operaban como puntos de venta de droga - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado dos puntos activos de venta de sustancias estupefacientes, principalmente marihuana y hachís, maquillados bajo la apariencia de asociaciones cannábicas, situados en un centro comercial de Playa de las Américas, en el sur de Tenerife.

La investigación, que ha culminado con ocho detenidos, se ha desarrollado en el marco de una operación antidroga en la que se pudo comprobar la existencia de dos locales ubicados en un centro comercial, en una zona de especial relevancia turística y económica del sur de la isla.

Así, diversos individuos, bajo el amparo de la aparente legalidad de una asociación sin ánimo de lucro, llevaban a cabo la venta de sustancias estupefacientes de manera camuflada, detalla la Policía Nacional en una nota.

Tras realizar diversas investigaciones los agentes pudieron comprobar cómo a dicho establecimiento acudían gran número de individuos, principalmente turistas, durante todo el día.

Además, se pudo comprobar cómo había personas fuera del local, en la vía pública de las inmediaciones, con funciones de captación de posibles compradores así como de vigilancia y alerta para evitar ser detectados.

Por ello, tras la solicitud de la pertinente autorización judicial se procedió a la entrada y registro de los dos establecimientos, con la intervención de agentes de Policía Judicial, Seguridad Ciudadana y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Comisaría Local de Policía Nacional del sur de Tenerife, dando como resultado la detención de ocho personas por un presunto delito de tráfico de drogas, así como a la intervención de diversas sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

En concreto se intervinieron 547,31 gramos de marihuana, 329,71 gramos de hachís, 255,7 gramos de rosín, 43 cigarrillos con THC y 855 euros en efectivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente y se han dado por desmantelados los puntos de venta.

Con este operativo, se clausuró judicialmente el decimosexto establecimiento desde el pasado mes de octubre de 2025 en los municipios de Adeje y Arona.