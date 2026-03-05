Sucesos.- Desmantelan un punto de venta de hachís, cocaína y éxtasis en Cuesta Piedra, en Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado recientemente un punto de venta de hachís, cocaína y éxtasis establecido en el barrio de Cuesta Piedra, procediendo a la detención de un individuo como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.

La investigación comenzó a raíz de la recepción de numerosas quejas vecinales en referencia a un kiosco, ubicado a escasos cinco metros de un parque infantil, donde presuntamente un hombre estaría vendiendo sustancias estupefacientes, generando un grave riesgo de salubridad, especialmente a los menores que acudían a dicho parque.

Tras numerosos dispositivos policiales, se comprobó que el investigado realizaba las ventas de diversas maneras, pero siempre en la vía pública y en los alrededores del kiosco que el mismo regentaba. Además, el detenido conducía vehículos sin carnet de conducir.

Finalmente, se solicitó autorización judicial para la entrada y registro en el domicilio del investigado, procediendo los agentes a su detención por un presunto delito de tráfico de drogas y a la incautación de 5020 gramos de hachís, 1,7 gramos de éxtasis, 42 gramos de cocaína y 4325 euros en efectivo.