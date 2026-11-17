Actividad sísmica detectada por Involcan en Icod - INVOLCAN

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Red Sísmica Canaria ha registrado en la mañana de este martes una secuencia de siete terremotos de baja magnitud en 35 minutos localizados a algo más de dos kilómetros al norte de Icod de los Vinos y a una profundidad de unos 14 kilómetros.

Las magnitudes de estos eventos oscilan entre 0,8 y 1,7, detalla el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) a través de sus redes sociales.

Aunque esta actividad sísmica es poco habitual en esta zona, no constituye, por sí misma, un indicio de cambios en la actividad volcánica de Tenerife, precisa.

Así, apunta que estos terremotos se enmarcan en la actividad sísmica volcano-tectónica que se registra habitualmente en la isla y sus alrededores.