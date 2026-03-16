Detectan 84 terremotos de baja intensidad en el Teide durante el fin de semana, con magnitudes inferiores a 1,8

Archivo - Parque Nacional del Teide - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado desde el pasado viernes un total de 84 terremotos en Tenerife, de los que 59 han sido localizados, todos de baja intensidad y con magnitudes inferiores a 1,8 en la Escala de Richter.

Así, precisa que la actividad sismovolcánica prosigue en la isla aunque a un nivel "más débil" que la semana anterior, con eventos de baja frecuencia en la zona de Las Cañadas en forma de pulsos de eventos y decenas de eventos híbridos.

En esa línea apunta que pese a haberse registrado decenas de eventos híbridos no se han observado enjambres de eventos repetitivos, pues las señales no presentan periodicidad temporal ni tienen suficientes características comunes para ello.

La actividad más reseñable fueron dos pulsos de actividad sísmica en la zona de Las Cañadas con eventos de baja frecuencia, ocurridos entre la 1.30 y 5.30 horas del sábado y entre las 7.30 y las 10.30 horas del domingo.

Los eventos se sitúan, como en semanas anteriores, entre los 8 y 21 kilómetros de profundidad, lo que implica que la actividad está con una profundidad mínima similar a la de la actividad precedente.

El IGN insiste en que esta actividad sismovolcánica no aumenta el peligro de erupción a corto o medio plazo en la isla de Tenerife y señala que tiene desplegada una red de más de 100 estaciones, equipos y puntos de muestreo fijos en la isla para monitorizar y evaluar todos los parámetros posibles y realizar un seguimiento exhaustivo en tiempo real de cualquier cambio, alteración o anomalía en sismicidad, deformaciones y geoquímica que pudiera indicar una evolución en el peligro a corto, medio y largo plazo de una erupción volcánica.

Con todo, apunta que debido a la debilidad de las señales analizadas, los datos del número de eventos así como el rango de sus magnitudes son provisionales y susceptibles de ser revisados.