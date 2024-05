Detectan un 'enjambre' de 26 sismos de baja intensidad en Las Cañadas del Teide (Tenerife)

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan) ha detectado un enjambre sísmico en el interior de Tenerife con algunas decenas de pequeños terremotos de los cuales se han podido localizar un total de 26.

La localización de los hipocentros se concentra en el sector suroeste de la caldera de Las Cañadas del Teide, a profundidades entre 5 y 10 kilómetros, con una magnitud máxima observada de 1,2, informa Involcan a través de un comunicado hecho público a través de las redes sociales.

Involcan subraya que desde junio 2017 la isla viene experimentando un incremento de la microsismicidad en el interior de la isla con un total de 113 enjambres sísmicos de baja magnitud, de los cuales tres de ellos han sido de eventos sísmicos híbridos.

Este incremento, apunta el instituto, "se puede achacar a un proceso de presurización del sistema volcánico-hidrotermal, probablemente vinculado a la inyección de gases de origen magmático en el sistema".

No obstante, apunta que esta sismicidad "no representa peligro alguno para la población y no refleja una variación de la probabilidad de ocurrencia de una erupción volcánica en Tenerife a corto y medio plazo".