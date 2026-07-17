Detenida en Arona (Tenerife) una fugitiva británica que estafó 300.000 libras a una anciana durante cuatro años

Coche de policía en imagen de archivo - CNP

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el sur de Tenerife a una fugitiva reclamada por las autoridades de Reino Unido por un delito de estafa cometido contra una mujer de avanzada edad.

Los hechos tuvieron lugar entre los años 2019 y 2023 cuando la acusada entabló una relación de confianza con la víctima y, tras conseguir aislarla de su entorno familiar, comenzó a retirar dinero en efectivo de sus cuentas bancarias para su propio beneficio, alcanzando la cantidad aproximada de 300.000 libras esterlinas.

Inicialmente la detenida fue acusada por las autoridades británicas de un delito de fraude por abuso de confianza que abarca los hechos cometidos hasta 2022, año en el que fallece la víctima.

Tras ello, la acusada continuó efectuando retiradas de efectivo de las cuentas de la mujer y, posteriormente, fue condenada por un delito de hurto en relación con estos hechos.

La investigada no compareció en el juicio y abandonó Reino Unido, incumpliendo las condiciones impuestas por las autoridades, que le prohibían abandonar el territorio nacional.

Los hechos descritos causaron gran revuelo y un profundo rechazo entre la población británica debido al modus operandi utilizado y la extrema vulnerabilidad de la víctima, llegando a trascender a España, recoge una nota de la Policía Nacional.

Así, tras ser localizada en Tenerife, el pasado 14 de julio los agentes de la Policía Nacional recibieron la Orden Internacional de Detención (OID) emitida por las autoridades británicas, siendo detenida tan solo unas horas más tarde en Los Cristianos (Arona), lugar donde era propietaria de un chalet adosado y desarrollaba su vida cotidiana con total normalidad.

La detenida fue puesta a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado su ingreso en prisión.