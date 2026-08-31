Detenida una mujer por seis robos con escalo en un complejo hotelero de Fuerteventura

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 31 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha procedido a la detención de una mujer por delitos contra el patrimonio tras el robo con escalo en seis apartamentos de un complejo hotelero de la localidad de Costa Calma (Fuerteventura).

En un comunicado, la Comandancia de Las Palmas ha explicado que la investigación comenzó tras las denuncias presentadas por turistas alojados en el establecimiento, quienes manifestaron que, mientras se encontraban en el buffet del hotel durante las horas de las comidas, una persona había accedido a sus apartamentos y sustrajo dinero, dispositivos electrónicos y diversos efectos personales.

De esta manera, la autora aprovechó que los huéspedes se encontraban fuera de las habitaciones para acceder a ellas a través de las puertas de las terrazas que permanecían abiertas o de las ventanas, actuando de forma similar en los diferentes hechos investigados.

Por su parte, la Guardia Civil ha señalado que entre los seis delitos esclarecidos, la cantidad de dinero en efectivo sustraído asciende a 1.470 euros, 150 libras esterlinas y 700 coronas checas.

Asimismo, fueron sustraídos dos ordenadores, una tableta, dos teléfonos móviles y una consola Nintendo Switch, con un valor aproximado de 5.000 euros, además de otros efectos personales valorados en unos 430 euros.

Con todo, el Área de Investigación del Puesto Principal de Morro Jable constató que los hechos se habían cometido en la misma zona y presentaban un modus operandi similar, analizando las imágenes de los sistemas de videovigilancia e identificando a la presunta autora, que fue posteriormente detenida.

La actuación de los agentes permitió recuperar parte de los dispositivos electrónicos sustraídos, continuándose las gestiones con el objetivo de localizar y recuperar el resto de efectos.

La investigación permanece abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con estos hechos, mientras que la detenida, junto con las diligencias instruidas por la Guardia Civil, quedó a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Puerto del Rosario.