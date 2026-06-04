Detenida una mujer en Tenerife por intentar introducir droga en el centro de menores de Valle Tabares

Centro de Menores de Valle Tabares
Centro de Menores de Valle Tabares - GOBIERNO DE CANARIAS
Europa Press Islas Canarias
Publicado: jueves, 4 junio 2026 10:52
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SANTA CRUZ DE TENERIFE 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria, adscritos a la Unidad de Seguridad Ciudadana, han procedido a la investigación de una mujer, de 36 años, que trató de introducir en el centro de menores Valle Tabares 7 gramos de hachís ocultos en su cuerpo, presuntamente para proporcionárselos a un familiar que se encuentra internado.

Recibida la información de una posible introducción de sustancias estupefacientes, se organizó el operativo que culminó con aprehensión de hachís y la investigación de una persona por un presunto delito contra la salud pública, según informa en una nota la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

El servicio ha sido desarrollado en coordinación con el propio centro y el Grupo de Guías Caninos del Cuerpo General de la Policía Canaria-Policía Autonómica.

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