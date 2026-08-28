Detenida tras ofrecer ayuda a un vecino de Santa Cruz de Tenerife con la compra y asaltarle en su domicilio

Archivo - Un agente de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife - CEDIDO POR AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife detuvo sobre las 21.00 horas de este jueves a una mujer de 39 años por un robo con violencia en el interior de una vivienda del barrio de La Salud después de que se ofreciera a un vecino a llevarle la compra hasta su casa para, una vez allí, amenazarle con una navaja y quitarle 110 euros.

En un comunicado, el Ayuntamiento ha explicado que la actuación comenzó cuando los agentes fueron requeridos por una vecina de un edificio próximo que les explicó que había una mujer gritando y con sangre en las manos.

Los efectivos accedieron entonces el inmueble, donde un varón que reside en edificio les contó que había sido víctima de un robo por parte de la mujer que, posteriormente, se había quedado atrapada en el portal sin poder salir a la calle.

Además, explicó que cuando volvía a su domicilio tras realizar unas compras, la asaltante se ofreció a ayudarle de manera muy insistente.

Mientras, una vez en la vivienda le pidió si le podía dar algo de beber y cuando fue a servirle un refresco, la arrestada trató de arrebatarle la cartera e incluso cogió una navaja produciéndose un forcejeo.

Después de lograr arrebatarle el dinero, la mujer trató de huir, pero se encontró la puerta del portal cerrada y no pudo salir del inmueble hasta la llegada de la Policía Local.

Por su parte, en el registro e identificación de la arrestada se encontraron los 110 euros en el interior de su calzado y una navaja apoyada en la zona de contadores del edificio.

Finalmente, la Policía Local procedió a su detención y traslado a un centro de salud porque presentaba un corte en las manos, quedando después a disposición de la autoridad judicial pertinente.