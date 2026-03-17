Detenida una pareja al robar a dos turistas en el sur de Tenerife con un arma de gas comprimido

Arma intervenida a dos personas que asaltaron a una pareja de turistas en el sur de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el sur de la isla de Tenerife a un hombre y una mujer de 29 y 19 años respectivamente, como presuntos autores de un robo con violencia e intimidación cometido contra dos turistas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 00.30 horas del pasado 27 de febrero, cuando una mujer abordó sorpresivamente por la espalda a dos turistas, logrando sustraer de forma violenta el teléfono móvil y el reloj a una de ellas.

Tras un forcejeo y con la ayuda de varios viandantes que presenciaron la escena, las víctimas consiguieron retener a la agresora.

En este momento apareció un hombre que, sin mediar palabra, extrajo una pistola y comenzó a amenazar a los presentes, detalla la Policía Nacional en una nota.

Posteriormente se comprobó que el arma no era de fuego, sino de gas comprimido, lo que permitió que las víctimas mantuvieran retenida a la mujer.

Finalmente el hombre abandonó el lugar dejando allí a su compañera, quien fue detenida minutos después por agentes de la Policía Nacional, iniciándose en este momento una investigación para el total esclarecimiento de los hechos.

Gracias a la rápida y coordinada actuación policial el hombre fue identificado, localizado y detenido mientras conducía el vehículo con el que se habría dado a la fuga tan solo unas horas después y en cuyo interior se intervinieron dos pasamontañas, dos armas cortas simuladas y otros efectos susceptibles de haber sido utilizados para la comisión de otros ilícitos penales.

Los investigadores consiguieron además recuperar el arma de gas comprimido presuntamente utilizada en los hechos, con la que habrían efectuado hasta dos detonaciones sin causar lesiones a las víctimas.

Asimismo, durante la entrada y registro practicada en la autocaravana en la que residían, se intervino un arma larga tipo carabina a nombre del varón.

Los detenidos, que mantenían una relación sentimental y contaban con numerosos antecedentes, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.

Las investigaciones continúan abiertas y no se descarta la posible implicación de ambos en otros hechos delictivos.