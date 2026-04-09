Detenidas cinco personas por la venta de drogas en dos festivales de música electrónica en Adeje (Tenerife)

Drogas intervenidas en una operación policial en dos festivales de música electrónica en Adeje - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un total de cinco personas por presuntos delitos contra la salud pública en el marco de festivales musicales celebrados la semana pasada en Adeje.

Ambos eventos, detalla el cuerpo en una nota, constituyen dos celebraciones de reconocido prestigio a nivel regional e incluso nacional, con aforos que superan las 5.000 personas, y presencia de artistas de renombre internacional en el ámbito de la música electrónica.

El servicio fue desarrollado por parte de agentes de la Policía Nacional en colaboración con la Unidad de Guías Caninos de la Policía Local de Adeje, con un despliegue conjunto en prevención del consumo y la compraventa de sustancias estupefacientes.

Como resultado de esta operación se efectuaron 116 propuestas de sanción administrativa por la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, además de las detenciones, interviniéndose diferentes tipos de sustancias y cantidades de dinero en efectivo.

Los detenidos, cuatro varones y una mujer, ocultaban las drogas entre sus pertenencias, en cantidades significativas y divididas en dosis individualizadas, preparadas para su consumo y presuntamente destinadas a ser distribuidas en el interior del recinto.

Entre las sustancias aprehendidas se encuentran principalmente drogas sintéticas como el MDMA, químicas como la cocaína y el tusi, y psicotrópicas como el hachís y la marihuana.

Gracias a la labor de prevención y pese a la gran afluencia de público, no se registraron incidentes en el desarrollo de los eventos, precisa la Policía Nacional.