Detenidas cuatro personas por quince robos en salones de apuestas, gasolineras y supermercados de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido a cuatro individuos como presuntos autores de quince robos con violencia cometidos en diferentes salones recreativos y apuestas, estaciones de servicio y supermercados de Las Palmas de Gran Canaria y Telde, de donde se llevaron unos 12.945 euros.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que agrega que la operación, denominada 'Ibiza', ha sido desarrollada por el Grupo de Delitos Patrimoniales de la Brigada Provincial de Policía Judicial en coordinación con distintas unidades de seguridad ciudadana y comisarías locales y de distrito.

En este sentido, los hechos investigados se produjeron durante los meses anteriores, cuando los detenidos accedían a los locales portando cuchillos de grandes dimensiones con los que intimidaban a los empleados para apoderarse del dinero de las cajas registradoras.

Además, en uno de los robos, los autores irrumpieron en una vivienda habitada en la calle Suárez Naranjo, donde golpearon a una de las moradoras y destrozaron parte del mobiliario antes de huir sin hallar objetos de valor.

En otra ocasión, utilizaron un revólver con munición de fogueo para asaltar un bar de la zona de Agustina de Aragón, logrando sustraer 1.000 euros tras detonar el arma en varias ocasiones a modo de intimidación.

Por su parte, la investigación llevó a que el pasado 28 de octubre se llevaran a cabo tres registros domiciliarios, donde los agentes intervinieron ropa y zapatillas utilizadas en los hechos, además de un revólver y munición de fogueo.

El atestado instruido fue remitido al Juzgado de Instrucción número Siete de Las Palmas de Gran Canaria, decretándose el ingreso en prisión de tres de los cuatro arrestados, mientras que la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.