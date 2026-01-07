Sucesos.- Detenidas diez personas que comercializaban con productos falsificados en un mercadillo de Arona (Tenerife) - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a diez personas por delitos contra la propiedad industrial en catorce puestos ubicados en el mercadillo 'Los verdes' de los Cristianos, en Arona (Tenerife). Todos los detenidos eran responsables de puestos en donde se comercializaban productos presuntamente falsificados.

La investigación se inició tras recibir los agentes diversas denuncias de representantes de varias marcas que manifestaban la posible venta ilícita de productos falsificados en determinados mercadillos del sur de la isla, donde se estarían utilizando signos distintivos protegidos sin ningún tipo de autorización.

Finalmente, se verificó la existencia de varios puestos en el Mercadillo que ofertaban prendas y artículos presuntamente falsificados, por lo que se estableció un dispositivo policial en el que se actuó simultáneamente en diferentes puestos y vehículos, con la colaboración de los peritos oficiales de las marcas perjudicadas.

El dispositivo culminó con la intervención de un número significativo de prendas y complementos presuntamente falsificados que vulnerarían derechos de diversas marcas de reconocido prestigio. El valor total del material intervenido ascendería en el mercado, en caso de tratarse de artículos originales, a unos 1.243.560 euros.

Además, fueron detenidas diez personas, todas ellas responsables de los puestos inspeccionados donde se comercializaban los productos presuntamente falsificados, imputándoseles delitos contra la propiedad industrial.

Tras pasar a disposición de la autoridad judicial, esta decretó para todas ellas libertad con cargos.