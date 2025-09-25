Detenidas dos personas e identificadas otras tres al extorsionar a una pareja por una deuda en Gran Canaria

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

Una mujer habría contratado a una empresa de descupación para saldar la deuda que tenía la pareja con ella

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Vecindario (Gran Canaria) ha detenido a dos personas e identificado a otras tres por un delito de extorsión, amenazas y coacciones contra un hombre y su pareja, a quien incluso llegaron a decir que la prostituirían en Fuerteventura para saldar una deuda que habían contraído.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que la investigación comenzó el 21 de agosto cuando un ciudadano denunció ser víctima de una agresión y extorsión tras ser citado por un conocido para una reunión de negocios en un lugar público de Santa Lucía de Tirajana.

Fue durante dicho encuentro cuando tres individuos lo abordaron y le agredieron para exigirle una elevada suma de dinero, amenazándolo de muerte si no accedía.

Además, durante la agresión le robaron el móvil, lo obligaron a desbloquearlo y accedieron a material íntimo suyo y de su pareja.

Con esas imágenes, llamaron a la pareja de la víctima para advertirle de que difundirían los videos si no colaboraba en el pago e incluso la amenazaron con obligarla a prostituirse en Fuerteventura como forma de saldar la supuesta deuda.

Ante estos hechos denunciados, los agentes analizaron grabaciones de seguridad, tomaron declaraciones, incluida la de una testigo, y rastrearon redes sociales hasta identificar a los presuntos responsables

CONTRATÓ A UNA EMPRESA DE DESOCUPACIÓN PARA SALDAR LA DEUDA

La investigación apunta a una mujer que habría contratado a una empresa de desocupación para saldar dicha deuda, y a un conocido de la víctima que actuó de gancho.

También se logró identificar a tres agresores, dos de ellos ya detenidos. Pese a la denuncia inicial, las amenazas continuaron mediante mensajes enviados a la víctima y a su pareja.

Finalmente, las diligencias, detenidos e identificados han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de San Bartolomé de Tirajana