Detenidas nueve personas por conformar una red dedicada a estafar aseguradoras desde una clínica en Lanzarote

ARRECIFE (LANZAROTE), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha detenido a ocho personas en Lanzarote y una en Gran Canaria tras desmantelar una red criminal dedicada a estafar aseguradoras internacionales desde una clínica privada en la localidad lanzaroteña de Costa Teguise.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que estas detenciones se produjeron el pasado 17 de diciembre en el marco de la 'operación Jipijapa' por supuestos delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La investigación comenzó tras una denuncia presentada el 19 de febrero de 2024 en el Puesto Principal de Costa Teguise, en la que se alertaba de presuntas irregularidades sanitarias cometidas en dicho centro médico.

A partir de ese momento, la Guardia Civil inició las diligencias oportunas para esclarecer los hechos y los agentes reunieron indicios suficientes que motivaron la solicitud al Juzgado de Instrucción nº 1 de Arrecife de una autorización de entrada y registro tanto en la clínica como en otra empresa vinculada con ella situada en Madrid.

En estos registros, realizados con la colaboración de especialistas EDITE de la UOTPJ de la Guardia Civil en Las Palmas, se intervino una gran cantidad de documentación y dispositivos electrónicos.

Tras el análisis de los materiales incautados --que incluían varios dispositivos móviles y decenas de terabytes de información digital--, los investigadores descubrieron nuevos delitos relacionados con estafas a compañías de seguros de viaje, tanto nacionales como extranjeras.

UNA ESTRUCTURA JERARQUIZADA

Estas prácticas estaban presuntamente organizadas a través de una estructura jerarquizada en la que cada integrante desempeñaba un papel clave, con un modus operandi complejo y difícil de detectar debido al carácter cerrado del grupo.

Además, en el transcurso de las pesquisas, la Guardia Civil llegó a detener a nueve trabajadores del centro sanitario, algunos de los cuales también están siendo investigados por un posible delito de homicidio imprudente en relación con la muerte de un turista extranjero.

A partir de septiembre de 2024, las actuaciones se enmarcaron formalmente en la operación JIPIJAPA, liderada por la Guardia Civil de Costa Teguise con el apoyo de la UOPJ de Las Palmas.

La investigación requirió la colaboración de diversas unidades policiales, tanto a nivel nacional como internacional, y el contacto con numerosas aseguradoras extranjeras distribuidas por Europa, Norteamérica y Sudamérica. Varias de ellas, al conocer los avances de la operación, se personaron en la causa como perjudicadas.

Finalmente, las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Guardia de Arrecife para la continuación del procedimiento judicial.