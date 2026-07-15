Detenidas seis personas en Tenerife por corrupción de menores, pornografía infantil y tenencia de armas

Operación policial sobre corrupción de menores en la provincia de Santa Cruz de Tenerife - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Santa Cruz de Tenerife a seis hombres como presuntos autores de delitos de corrupción de menores, distribución de material de explotación sexual infantil y tenencia ilícita de armas.

La investigación se inició en febrero de 2025, cuando la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional detectó la actividad de varios usuarios residentes en la provincia que, presuntamente, habrían descargado y distribuido pornografía infantil.

Las pesquisas desarrolladas por los agentes especializados de la provincia tinerfeña permitieron identificar y localizar a los seis investigados en diferentes puntos del territorio insular (La Victoria de Acentejo, San Cristóbal de la Laguna, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife), cuyo modus operandi consistía en la descarga y distribución de material pedófilo a través de redes 'peer to peer' o 'redes entre iguales', las cuales permiten que los ordenadores o dispositivos intercambien información directamente entre sí, sin necesidad de que exista un servidor central que controle las comunicaciones.

Una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, los investigadores llevaron a cabo seis entradas y registros en distintos domicilios, donde además de practicar las detenciones, intervinieron numerosos ordenadores de sobremesa, discos duros de gran capacidad, teléfonos móviles y abundante cantidad de contenido ilícito, recoge una nota de la Policía Nacional.

Durante uno de los registros, además de las correspondientes evidencias digitales de pornografía infantil, los agentes localizaron siete armas de fuego ilícitas preparadas para su uso: cinco armas cortas y dos largas.

Asimismo, el detenido almacenaba más de 1.400 cartuchos de diferentes calibres, algunos de ellos catalogados como munición de guerra.

En otro de los registros, los investigadores comprobaron que uno de los detenidos contaba con varios antecedentes por hechos similares, localizando en su domicilio diversas aplicaciones específicamente utilizadas para la descarga de archivos ilícitos.

El exhaustivo análisis forense realizado por los especialistas en investigación tecnológica de la Policía Nacional, convertidos en auténticos "rastreadores" digitales, ha sido clave para esclarecer los hechos.

Los agentes lograron recuperar archivos ocultos, sí como registros de actividad que los investigados habían intentado eliminar o camuflar para evitar dejar rastro de sus actos y dificultar la investigación.

La recuperación de estas evidencias digitales permitió acreditar el funcionamiento de la infraestructura utilizada para la distribución del material ilícito y reconstruir con precisión el modus operandi empleado por los detenidos, que tras su arresto, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.