Detenidas tres personas por su presunta participación en varios delitos de estafa inmobiliaria en Tenerife

Archivo - Imagen de recurso de un agente de la Policía Nacional junto a dos vehículos policiales - POLICÍA NACIONAL - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por la presunta comisión de varios delitos de estafa inmobiliaria. La investigación policial ha permitido esclarecer un total de 20 denuncias y determinar que los hechos han afectado a 28 personas, ascendiendo la cantidad defraudada a unos 114.900 euros.

La investigación se inició tras detectarse un incremento significativo de las denuncias por estafa en la isla relacionadas con la compraventa de inmuebles y terrenos por parte de una inmobiliaria situada en Santa Cruz de Tenerife, descubriendo denuncias interpuestas desde el año 2024 hasta la fecha en diversas dependencias, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

El principal autor de los hechos se amparaba bajo la apariencia de legalidad de la inmobiliaria que regentaba para ganarse la confianza de las víctimas y ofrecerles inmuebles y terrenos en venta tanto de forma presencial en el local que poseía en la capital tinerfeña como de forma online a través de su página web.

Una vez que los compradores se interesaban por alguna de las propiedades ofertadas formalizaban un contrato de compraventa, realizando una transferencia monetaria a favor del investigado en concepto de reserva y contrato de arras para la adquisición de las mismas.

Posteriormente, una vez que recibía dicho pago por parte de las víctimas, cortaba toda comunicación con ellas y trataba de ocultar el dinero recibido mediante transferencia a terceras personas o a cuentas bancarias ubicadas en el extranjero para tratar de ocultar su procedencia fraudulenta.

INVESTIGACIÓN POLICIAL

A raíz de estos hechos, los afectados sufrieron un gran perjuicio económico, llegando en algunos casos a perder gran parte de sus ahorros. Tanto es así que crearon un foro de perjudicados en el que se iban añadiendo las víctimas que detectaban que habían sido estafadas para mantener la comunicación entre ellos.

Las pesquisas policiales permitieron identificar a los presuntos responsables y determinar el alcance de la actividad delictiva, que habría afectado a un total de 28 personas, distribuidas en 20 denuncias interpuestas en distintas dependencias policiales de la isla.

Una vez reunidos los indicios necesarios, se estableció un dispositivo de Policía Nacional destinado a la localización de los cuatro individuos encartados en la investigación, siendo uno de ellos el autor principal y propietario de la inmobiliaria y el resto terceras personas a las cuales se trasfería el dinero.

Como resultado de dicho dispositivo se procedió a la detención de tres de ellos, quedando la cuarta persona investigada en el marco de las actuaciones.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, que ha decretado prisión para el principal investigado.