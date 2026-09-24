Sucesos.- Detenidas tres personas en Tenerife tras el robo de tres lingotes de oro valorados en 12.000 euros - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas por la sustracción de tres lingotes de oro valorados en 12.000 euros que fueron presuntamente hurtados en el interior de un domicilio en La Laguna mientras se estaban realizando obras de reforma en el inmueble.

Los hechos se iniciaron a raíz de la denuncia presentada por el propietario de la vivienda, quien manifestó que, durante el desarrollo de unas obras, habían desaparecido del interior del domicilio tres lingotes de oro que tenía en su poder, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Las labores de investigación determinaron que, para la ejecución de los trabajos el propietario había contratado a una persona encargada de gestionar la obra, quien, a su vez, contrató a diferentes trabajadores que accedían al inmueble.

Por lo tanto, los agentes centraron las pesquisas en aquellas personas que habían tenido acceso a la vivienda durante el periodo en el que se produjo la sustracción, realizando diversas gestiones encaminadas a localizar los efectos sustraídos y determinar su destino.

DETENCIÓN

Como resultado de la investigación, se pudo establecer que los tres lingotes habían sido vendidos en diferentes establecimientos de compraventa de oro ubicados en el norte y en el sur de la isla.

Los agentes identificaron a las dos personas que habían efectuado las operaciones de venta y procedieron a su detención como presuntos autores del hurto, consiguiendo además recuperar los tres lingotes de oro.

Durante las diligencias, los detenidos aportaron información que permitió a los agentes determinar la presunta participación de una tercera persona, quien habría planificado y organizado la sustracción de los efectos.

Tras las correspondientes gestiones policiales, esta persona fue igualmente localizada y detenida como presunta autora de los hechos.

Todos los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.