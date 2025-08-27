Detenido por agredir a una trabajadora de un supermercado de Gran Canaria tras robar dos botellas de alcohol

Archivo - Coche de la Guardia Civil en una imagen de archivo. - GUARDIA CIVIL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Comandancia de Las Palmas ha detenido a un individuo conocido por su agresividad tras un robo con violencia en un supermercado en Playa de Arinaga (Gran Canaria) en el que agredió a una trabajadora tras intentar robar en el establecimiento.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que los hechos tuvieron lugar a finales de julio cuando, según el testimonio de las víctimas y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el hombre intentó llevarse varias botellas de alcohol sin pagar.

Al ser recriminado por un empleado, reaccionó con una agresividad desmedida, mientras que una segunda trabajadora intervino para proteger a su compañero, convirtiéndose ella en el blanco de la brutal reacción del agresor, llegando a propinarle puñetazos y manotazos.

La mujer, que finalmente denunció lo ocurrido, sufrió un fuerte golpe que le ocasionó un traumatismo en uno de los dedos de su mano izquierda, lesión que la mantiene de baja médica.

Por su parte, a pesar de los primeros intentos de localización en el municipio de Agüimes, no se logró dar con el paradero del autor.

Esta situación dificultó la investigación, pues posteriormente se descubrió que había huido fuera de la demarcación aunque los agentes del Área de Investigación consiguieron localizarlo, siendo detenido el pasado 14 de agosto.

Finalmente, las diligencias y detenido han sido puestos a disposición del Juzgado en funciones de guardia de Telde.