Sucesos.- Detenido en Canarias un importante miembro de la camorra napolitana reclamado por las autoridades italianas - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre reclamado por las autoridades italianas por la comisión de diversos delitos de organización criminal y blanqueo de capitales en relación con las actividades mafiosas de la camorra napolitana, concretamente el Clan Zagaria.

El individuo detenido habría sido líder hasta 2016 y por los delitos de los que se le acusa se enfrenta a 18 años de prisión, según ha informado el cuerpo de seguridad en una nota.

Tras la recepción de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades italianas el pasado 10 de marzo, los agentes iniciaron las oportunas gestiones de investigación para dar con su paradero, consiguiendo centrar el objetivo en un domicilio ubicado en Los Cristianos.

Asimismo, el día 30 de marzo se procedió a la explotación de la operación junto al Cuerpo de Carabinieri de Italia, realizándose una entrada y registro en el domicilio del fugitivo, para lo cual se contó con la colaboración de Medios Aéreos y del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES), una unidad de élite de las Policía Nacional para intervenir en situaciones de alto riesgo.

22 DETENIDOS EN ITALIA

El operativo en Tenerife se enmarca en una macro investigación contra el Clan Zagaria, integrado en el entramado de los Casalesi, una de las organizaciones más poderosas de la Camorra napolitana.

El grupo había establecido alianzas con otras organizaciones criminales de alto nivel como la 'Ndrangheta, de la mafia calabresa, para el tráfico de estupefacientes hacia la zona de Caserta.

La operación se llevó de manera simultánea y coordinada con Italia, dónde se desarrolló un dispositivo compuesto por más de 150 funcionarios de Carabinieri y sus fuerzas de asalto (ROS), llevando a cabo en este país 22 detenciones, de los cuales 19 han ingresado en prisión, además de intervenirse cuatro pistolas y una metralleta.

Dentro de las 23 detenciones ejecutadas entre Italia y España, la de Tenerife, según manifestaciones de las autoridades italianas, se considera la más importante debido a la posición y poder que ostenta el prófugo en esta Organización Criminal.