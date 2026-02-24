Detenido el conductor de un furgón en el Muelle de Los Mármoles (Lanzarote) con casi una tonelada de hachís

Coche de la Policía Nacional - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

ARRECIFE (LANZAROTE), 24 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional ha detenido a un conductor de 55 años de un furgón que fue pillado en el Muelle de Los Mármoles (Lanzarote) con casi una tonelada de hachís en el interior del vehículo cuando iba a embarcar para trasladarse a Gran Canaria.

Según informa la Jefatura Superior de Policía de Canarias, los hechos tuvieron lugar el 10 de febrero en el transcurso de uno de los controles rutinarios que desarrolla el Grupo de Estupefacientes de Policía Judicial de la Comisaría Local de Arrecife en el recinto portuario.

Durante el mismo, los agentes procedieron a la identificación del conductor de un furgón, quien mostró un estado de nerviosismo y respuestas incoherentes, lo que motivó un registro más exhaustivo del vehículo.

Como resultado de la inspección, se localizaron en el interior un elevado número de cajas de cartón que contenían una sustancia estupefaciente.

Tras el traslado a dependencias policiales y el recuento oficial, se comprobó que la droga intervenida ascendía a un total de 988 kilogramos de hachís, distribuidos en 24 bultos, con un valor estimado en el mercado ilícito superior a 1.600.000 euros.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que decretó su ingreso en prisión provisional.