Detenido uno de los dos autores de un intento de robo con fuerza en un establecimiento de Fuerteventura

Robo con fuerza ocurrido en un establecimiento público de la localidad de Caleta de Fuste - CEDIDO POR GUARDIA CIVIL

Fue detenido 24 horas después del hecho pese a la difusión sin permiso en medios de las imágenes de las cámaras de seguridad

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 2 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de Puerto del Rosario (Fuerteventura) detuvo el pasado 24 de agosto a uno de los presuntos autores, un joven de 23 años, de un intento de robo con fuerza ocurrido en un establecimiento público de la localidad de Caleta de Fuste, aunque finalmente huyeron al verse sorprendidos por la activación de la alarma.

En un comunicado, la Benemérita ha explicado que también se logró la plena identificación de un segundo implicado, que actualmente permanece en paradero desconocido y sobre el que se mantiene activa una orden de detención.

Los hechos se remontan al 20 de agosto, cuando, sobre las 04.50 horas, dos personas accedieron al establecimiento ubicado en la Avenida Alcalde Juan Ramón Soto Morales tras fracturar una ventana.

Sin embargo, al verse sorprendidos por la activación del sistema de alarma, emprendieron la huida sin llegar a sustraer ningún objeto.

Por su parte, en la inspección ocular realizada por la Policía Judicial se hallaron huellas y vestigios que resultaron de gran valor para la investigación, a la que se añadió posteriormente el visionado de las cámaras de seguridad del local, en las que se logró apreciar con claridad la identidad de los implicados en determinados momentos de la secuencia.

Ya el día 23 de agosto la parte perjudicada presentó denuncia formal, lo que permitió activar plenamente las diligencias y un día después, tras recuperar las grabaciones de seguridad del establecimiento, se consiguió identificar a los sospechosos y detener a uno de ellos apenas una hora después.

En este punto, la Guardia Civil ha destacado que la investigación se vio condicionada por la difusión en redes sociales y medios de comunicación de las imágenes de las cámaras privadas de seguridad, publicadas de manera no autorizada y sin respetar la normativa sobre protección de datos.

Este hecho alertó a los implicados, hasta el punto de que uno de ellos modificó radicalmente su aspecto físico para dificultar su identificación, mientras que el segundo permanece en paradero desconocido tras verse igualmente reconocido en dichas imágenes.

Finalmente, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Puerto del Rosario el día 25 de agosto, quedando en libertad tras comparecer ante la autoridad judicial.