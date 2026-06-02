Detenido el dueño de un pub en Las Verónicas (Tenerife) por venta de drogas

Drogas requisadas en un pub de Las Verónicas - POLICÍA NACIONAL

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con efectivos de la Policía Local de Arona, han detenido al dueño de un pub en la zona de ocio de Las Verónicas por venta de drogas.

Ambos cuerpos llevaron a cabo durante los días 24 y 25 de mayo varias inspecciones en dos establecimientos tipo pub en el marco de labores de control administrativo en base a ordenanzas municipales y prevención de la delincuencia.

En el interior del primer local los agentes hallaron diversas sustancias estupefacientes perfectamente dispuestas para su venta y en un lugar accesible exclusivamente por parte de los empleados.

Entre ellas destacan numerosos envoltorios plásticos que contenían al parecer cocaína, Kristal, MDA/MDMA, éxtasis, cocaína rosa o tusi y marihuana, señala la Policía Nacional en una nota.

Durante la inspección del segundo de los establecimientos se hallaron doce dispensadores de gas para globos y cinco cajas de óxido nitroso (N2O), con un total de 2.376 cápsulas monodosis.

Esta sustancia, conocida popularmente como 'gas de la risa', se ha popularizado entre los jóvenes por sus efectos recreativos y puede ocasionar graves riesgos para la salud, incluyendo daños neurológicos e incluso la muerte.

Como resultado de la actuación policial, se procedió a la detención del propietario de uno de los locales como presunto responsable de un delito contra la salud pública.

Además, por parte de los agentes de la Policía Local de Arona se procedió a la inspección de ambos locales al objeto de comprobar el cumplimiento de la normativa municipal vigente, dando cuenta al área de actividades del ayuntamiento de Arona.